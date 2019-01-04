В Челябинской области снят режим ЧП, введенный после частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске

В Челябинской области снят режим чрезвычайного положения, введенного после частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске. В самом городе продолжает действовать ЧП муниципального уровня.

По версии следствия, обрушение одного подъезда произошло в результате взрыва газа. Погибли 39 человек. В больницах остаются пятеро пострадавших. Следствие утверждает, что подтверждения версий теракта не найдено.

Магнитогорск достаточно современный город, а контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, сказал в эфире «Эха Москвы» мэр Магниторгоска в 1991-1995 годах, адвокат Вадим Клювгант. В 90-е годы жилищные массивы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета, уточнил Вадим Клювгант.