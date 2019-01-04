Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам усомнился в возможности обмена Уилана на Бутину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в возможности обмена задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Такое мнение Д.Новиков высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Варианты различных обменов возможны, но именно в такой конфигурации это бы выглядело несколько своеобразно», — заявил он.

Ранее бизнесмен Уильям Браудер, которого заочно арестовали в России по обвинению в создании организованного преступного сообщества, в интервью CNN предположил, что П.Уилана задержали в России для последующего обмена на М.Бутину.