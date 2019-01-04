Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам усомнился в возможности обмена Уилана на Бутину
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в возможности обмена задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Такое мнение Д.Новиков высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Варианты различных обменов возможны, но именно в такой конфигурации это бы выглядело несколько своеобразно», — заявил он.
Ранее бизнесмен Уильям Браудер, которого заочно арестовали в России по обвинению в создании организованного преступного сообщества, в интервью CNN предположил, что П.Уилана задержали в России для последующего обмена на М.Бутину.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
orlov_a_v 04 января 2019 | 16:57
Это странно менять шпиона на невинную жертву госдепа
vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gregor 04 января 2019 | 16:57
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам усомнился в возможности обмена Уилана на Бутину
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Запред прав ..., Бутина не согласится возвращаться ..., она жить хочет .
sunixyivchai 04 января 2019 | 17:01
С каких пор обмен реального спеца в шпионской деятельности, имеющий разветвлённую агентуру в России, меняют на барнаульскую шлюху (как тут пишет один чел)? Сольёт Пол всю агентуру и полетят головы в США, Великобритании и Канаде как по мановению волшебной палочки! И что бы не писали здесь наши прокладки, уже известно, что это не простой и не последний чел в разведке США.