Неизвестные хакеры выложили личные данные сотен немецких политиков
Как передает телерадиостанция RBB, в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии». Опубликованы также партийные документы, посвященные съездам и их участникам.
Между тем, министр юстиции Германии Катарина Барли утверждает, что личных данных канцлера Ангелы Меркель в опубликованных хакерами материалах не было. В то же время ряд немецких и европейских СМИ утверждает, что хакеры разместили в Твиттере электронный адрес Меркель и ее факс.
Комментарии7
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sunixyivchai 04 января 2019 | 16:41
Кому нужно это старьё, давно собранное американскими спецслужбами и где надо вытащенное наружу!
pattrick1 04 января 2019 | 16:44
Как передает телерадиостанция RBB, в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии»...
Очередной пузырёк Nina Ricci на месте преступления.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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salhomir__murza 04 января 2019 | 16:42
Горжусь Россией, горжусь русскими хаке
рами !
idruker 04 января 2019 | 16:46
и кто бы это мог нагадить под дверью и смыться?
salhomir__murza 04 января 2019 | 16:54
idruker:
Русские хакеры скоро и данные всех американских русофобов выложит в открытый доступ.
idruker 04 января 2019 | 17:18
salhomir__murza: Мдась, а ежики с удивлением наблюдали за приближающейся с угрожающим видом голой попой.