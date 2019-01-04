Неизвестные хакеры выложили личные данные сотен немецких политиков

Как передает телерадиостанция RBB, в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии». Опубликованы также партийные документы, посвященные съездам и их участникам.

Между тем, министр юстиции Германии Катарина Барли утверждает, что личных данных канцлера Ангелы Меркель в опубликованных хакерами материалах не было. В то же время ряд немецких и европейских СМИ утверждает, что хакеры разместили в Твиттере электронный адрес Меркель и ее факс.