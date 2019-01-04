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16:30, 04 января 2019

Неизвестные хакеры выложили личные данные сотен немецких политиков

Как передает телерадиостанция RBB, в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии». Опубликованы также партийные документы, посвященные съездам и их участникам.

Между тем, министр юстиции Германии Катарина Барли утверждает, что личных данных канцлера Ангелы Меркель в опубликованных хакерами материалах не было. В то же время ряд немецких и европейских СМИ утверждает, что хакеры разместили в Твиттере электронный адрес Меркель и ее факс.

Комментарии

7

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sunixyivchai 04 января 2019 | 16:41

Кому нужно это старьё, давно собранное американскими спецслужбами и где надо вытащенное наружу!

pattrick1 04 января 2019 | 16:44

Как передает телерадиостанция RBB, в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии»...

Очередной пузырёк Nina Ricci на месте преступления.

vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:02


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salhomir__murza 04 января 2019 | 16:42

Горжусь Россией, горжусь русскими хаке
рами !

idruker 04 января 2019 | 16:46

и кто бы это мог нагадить под дверью и смыться?

salhomir__murza 04 января 2019 | 16:54

idruker:
Русские хакеры скоро и данные всех американских русофобов выложит в открытый доступ.

idruker 04 января 2019 | 17:18

salhomir__murza: Мдась, а ежики с удивлением наблюдали за приближающейся с угрожающим видом голой попой.

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