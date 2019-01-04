СК официально предъявил обвинения бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову

Как передает ТАСС, ему инкриминируется мошенничество, растрата и отмывание денежных средств. Впрочем, на первом допросе Кузнецов признаваться в содеянном не спешил.

Кузнецов был экстрадирован Францией, которая пять лет рассматривала вопрос о выдаче чиновника России. Ущерб от незаконной деятельности Кузнецова превысил, по данным следствия, 14 млрд рублей. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах приговорена к 11 годам колонии заочно. У нее американское гражданство, и власти США отказывают в ее экстрадиции.