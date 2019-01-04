В Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации
В Магнитогорске продолжает действовать ЧП муниципального уровня. Режим чрезвычайного положения в области был введен после обрушения 31 декабря подъезда жилого дома в Магнитогорске, в результате чего погибли 39 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась четверо суток.
Четверо пострадавших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске воспользовались помощью властей по аренде жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Ранее сообщалось, что власти региона предоставят пострадавшим места для проживания в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере 15 тыс. рублей в течение трех месяцев. Власти также обещают в течение двух дней организовать централизованный вывоз личных вещей жителей нескольких подъездов частично обрушившегося дома. Пункт по работе с пострадавшими в Магнитогорске будет работать до 8-го января.
Комментарии2
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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testmeter 04 января 2019 | 17:04
Какая-такая чрезвычайность в этом положении? Такое положение - постоянное явление на просторах Вяликой России. И не снимется оно никогда. На фотографии Челябы без содрогания невозможно смотреть. Даже в солнечную погоду. МордорЪ