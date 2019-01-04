Арестованный в России американец оказался также гражданином Великобритании
Лондон запросил консульское посещение Пола Уилана.
Наличие у Пола Уилана гражданства Великобритании подтвердили в российском МИДе. В британском министерстве иностранных дел обеспокоены судьбой арестованного и делают все возможное, чтобы оказать ему помощь. В частности, Уилана надеется посетить консул Великобритании. В тоже время появилась новая информация о визитах американца в Россию. Как сообщили в компании Kelly Services, где он работал, за 15 лет сотрудничества не было отмечено ни одной поездки Пола Уилана на территорию России. Задержали его в Москве 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Однако, по словам брата, Уилан не шпион, а приехал на свадьбу друга. Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал в интервью CNN, что власти России могли задержать Пола Уилана для обмена на Марию Бутину.
В СИЗО Пола Уилана посетил американский посол Джон Хантсман.
Комментарии22
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serhio_25__ 04 января 2019 | 16:12
Россия одним выстрелом поймала сразу двух шпионов - американского и британского. Во это Запад обосрался.
oblom0011 04 января 2019 | 16:16
serhio_25__:
Ценного чувачка взяли - это им не Барнаульских шлюшек шпионками объявлять...
bashirov 04 января 2019 | 16:44
oblom0011: Реально сдают бедного мужика-шпиона американца. Сразу вспоминается фильм идентификация Борна, где он из банковской ячейки достает пятнадцать паспортов с разными именами но со своей фоткой. Значит теперь следует ждать, что он обратится еще в пяток другой посольств с просьбой о помощи, а потом объявит об амнезии. Но дело в том, что это никак ему не поможет и не освободит от ответственности, даже если все сразу за него впишутся, он окажется гражданином сразу 10 стран НАТО, это никак не облегчит его участь, наоборот это будет подтверждением что он самый что ни наесть настоящий Борн.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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hastings 04 января 2019 | 16:37
serhio_25__: обменяем на наших патриотов схваченных в США и Британии!
testmeter 04 января 2019 | 16:46
serhio_25__: Ну и отловит киздюлей сразу с двух сторон. Но гэбне это пофиг - обсираться тебе придется.
salhomir__murza 04 января 2019 | 16:51
testmeter:
Надыбать бы дюжины две этой англосаксонской мрази, и своих шендеровичей 2-3 сотни, тогда можно будет амеркосов за горло взять. Ненависть к США в мире растет в геометрической прогрессии. Рухнет Америка, Россия нагнет весь мир, и тогда вся эта либеральная московская шпана останется без заокеанской защиты. Вот ватники оттопчатся на погромах шендеровичей и гозманов.
testmeter 04 января 2019 | 17:15
salhomir__murza: "Рухнет Америка, Россия нагнет весь мир" /// Не обосрёссии, "нагибатель"? С колен встань ужо наконец - в коленно-локтевую позу хотя бы.
kondrat_vlad 04 января 2019 | 16:55
serhio_25__: Ну омериканцы теперь Дерипасочку за вымя то и потрогают, а вообще должны были бы гнать оттуда всю думскую нечисть своей натовской метлой. Заодно дочку Лаврова могли бы на 20 лет за связи с террористической организацией - эка было бы веселья народу!
salhomir__murza 04 января 2019 | 17:04
kondrat_vlad:
Смотри, как бы твоего шендоровича, макаревича и чубайса за причинные места не подвесили.
dmast79 04 января 2019 | 17:11
kondrat_vlad: А не кажется, что наоборот - не стоило бы трогать дерипасочку, не было бы и проблем со своими кадрами в России. Представь, наши в ответ начнут "трогать" всех агентов запада - это же всю либеральную оппозицию, всю надежду запада вернуть контроль над России - в топку? Коту, так сказать - под хвост?
parasuk_ 04 января 2019 | 16:17
За английское гражданство +5 лет к сроку и +1 см. к диаметру черенка :)
a_buvgrobu 04 января 2019 | 16:17
Сколько ж еще паспортов у этого скромного торговца автозапчастями из американских прерий?
ematveev 04 января 2019 | 16:20
Вот так вот незаметно из сообщения компании Kelly Services, где и работал шпион, Эхо удалило фразу "по поручениям компании". И это удаление фразы совершенно изменило смысл сообщения.
Впрочем, для ЭМ это нормально: оно знает и любит своих хомячков и всегда будет давать им порцию говна, чтобы они покидались им.
Кстати, Kelly Services - компания, занимающаяся в том числе и вербовкой персонала для разных фирм. И своим заявлением оно тупо прикрывает свою задницу: "мы его в Россию не посылали, он сам".
Слили шпиена.
parasuk_ 04 января 2019 | 16:21
Странно, что этого недотыкомку еще гражданином украины не объявили. Хохолбаши давно хочет увеличить список обид, которые ему пришлось претерпеть от наглых россиян
ykra_dupa 04 января 2019 | 16:22
А че только одного ? У нас по стране этого говна пиндоского немеряно ! Надо брать пример с Китая ,там сразу 13 ушлепанов из страны не пуганных идиотов на нары определили !)))
sunixyivchai 04 января 2019 | 16:33
Это неудивительно, так как данные типажи используют множество документов дабы запутать следы. Ждём сообщений об гражданстве Украины и прибалтийских стран.
nersesov 04 января 2019 | 16:39
когда же Эхо сообщит нам, на чью свадьбу он приехал ?? Имена, плиз!
sunixyivchai 04 января 2019 | 16:52
nersesov: когда же Эхо сообщит нам, на чью свадьбу он приехал ??
К Алексею Алексеевичу Венедиктову, который выходит замуж за бывшего американского морпеха!
kanehurry 04 января 2019 | 16:43
Свадьбу хоть не отменили ?
monik_7 04 января 2019 | 16:44
Повод для двойной зависти
salhomir__murza 04 января 2019 | 16:45
Значит ответит еще и за покушение на Скрипалей. Чепига с Бошировым дадут на него показания.