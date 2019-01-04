Арестованный в России американец оказался также гражданином Великобритании

Лондон запросил консульское посещение Пола Уилана.

Наличие у Пола Уилана гражданства Великобритании подтвердили в российском МИДе. В британском министерстве иностранных дел обеспокоены судьбой арестованного и делают все возможное, чтобы оказать ему помощь. В частности, Уилана надеется посетить консул Великобритании. В тоже время появилась новая информация о визитах американца в Россию. Как сообщили в компании Kelly Services, где он работал, за 15 лет сотрудничества не было отмечено ни одной поездки Пола Уилана на территорию России. Задержали его в Москве 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Однако, по словам брата, Уилан не шпион, а приехал на свадьбу друга. Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер сказал в интервью CNN, что власти России могли задержать Пола Уилана для обмена на Марию Бутину.

В СИЗО Пола Уилана посетил американский посол Джон Хантсман.