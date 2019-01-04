Бывший министр финансов Московской области, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ»
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ» – это спецблок в СИЗО «Матросская тишина», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Его обвиняют в ряде махинаций с бюджетными средствами, — сказала представитель ведомства Светлана Петренко. Светлана Петренко добавила, что реальная возможность привлечь Кузнецова, — это результат с компетентными органами французской республики. Российскому следственному комитету удалось полностью убедить коллег из Франции в обоснованности обвинений, — отметила представитель СК.
Комментарии4
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chapavas 04 января 2019 | 16:24
Опять чесного человека задержали, ну ничего разберутся и всё ему возместят. Как и всем честным, ведь не впервой.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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a_buvgrobu 04 января 2019 | 16:24
Не прошло и 6 лет. А за это время можно все на детей и внуков оформить. Ну посидит)))) папаня 2 года условно. Ну где ты, министр атомной промышленности Адамов? Тебе кажется 8 лет условно дали...
sunixyivchai 04 января 2019 | 16:38
Ох потянет он многих, а ему есть что рассказать про наших оппов СК России!