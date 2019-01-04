Бывший министр финансов Московской области, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ»

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ» – это спецблок в СИЗО «Матросская тишина», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Его обвиняют в ряде махинаций с бюджетными средствами, — сказала представитель ведомства Светлана Петренко. Светлана Петренко добавила, что реальная возможность привлечь Кузнецова, — это результат с компетентными органами французской республики. Российскому следственному комитету удалось полностью убедить коллег из Франции в обоснованности обвинений, — отметила представитель СК.