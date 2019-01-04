Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр фрагментов с места разрушения подъезда в Магнитогорске
Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета завершили осмотр фрагментов, изъятых с места разрушения подъезда дома в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, — говорится в сообщении ведомства. При этом подчеркивается, что СК отрабатывает все версии. Власти считают, что взорвался бытовой газ. Накануне спасатели завершили поисковую операцию, из-под завалов извлекли 39 погибших, шестеро из них – дети.
На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели после взрыва и обрушения части жилого дома в Магнитогорске. В то же время в городе сохраняется режим ЧС муниципального уровня.
Магнитогорск – достаточно современный город. Контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший мэр Магнитогорска Вадим Клювгант. По словам Вадима Клювганта, в девяностые годы жилые районы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета.
Комментарии19
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edyunia 04 января 2019 | 16:09
Верить ли им место есть?
danko1 04 января 2019 | 17:04
edyunia: Как можно за несколько дней исследовать тысячи тонн обломков и уверенно зафиксировать, что следов взрывчатых веществ там нет?
Только если свыше получили такой приказ и прекратили поэтому работу. Не свою тайну могут выдать.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 17:04
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ilich1971 04 января 2019 | 17:10
edyunia: ну пока ответственность за терракт на себя никто не взял... это самая реальная версия.
a_buvgrobu 04 января 2019 | 16:09
Я хз как можно не учуять запах газа, сопоставимого с таким взрывом. Как можно учуяв запах газа что то пытаться зажечь? ну глупости же. да и как сквозят панельки все знают. Добиться такой концентрации газа довольно трудоемкая процедура.
pilpelzaken 04 января 2019 | 16:14
a_buvgrobu:
А еще более трудоемкая и уникальная процедура, достойная Нобелевской премии - научить природный газ взрываться без воспламенения, дыма и последующего возгорания горючих материалов в месте взрыва.
proletarian74 04 января 2019 | 17:00
pilpelzaken:
Именно так газ и взрывается в определенной концентрации. Свыше 15% он просо загорается. В современных квартирах все наглухо запечатано, никто не учует, тем более во сне.
Противоречия как раз в комменариях либеральной шушеры. Поначалу говорили что опять взрывает ФСБ чтобы поднять рейтинг Путина (я такую логику понять вообще не могу). Теперь переобулись в воздухе и вопят что скрывают теракт. Короче им не угодишь, все одно власть виновата..
И что там ниже пишут альтернативно одаренные про запахи.. Любой природный газ не имеет ярко выраженного запаха.
В Архангельске было тоже самое, весь подъезд сложился. Только там в подъезде скрутили вентиль. Никто не почуял...
pilpelzaken 04 января 2019 | 17:14
proletarian74:
Природный газ почти без запаха. В бытовой газ специально добавляют ароматические вещества с характерным, резким запахом (можете понюхать от своей конфорки, но не долго!!!). Так же можете, хотя не советую, поэкспериментировать с физикой взрыва бытового газа, в зависимости от его концентрации в замкнутом объеме, и убедиться в том, что газ врывается, в отличие от знакомого вам проколотого воздушного шарика, ЗА СЧЕТ ОБЪЕМНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
Похоже, вам пора подавать заявку в Нобелевский комитет. Уважаю! :-)))
ilich1971 04 января 2019 | 17:03
pilpelzaken: по Вашей логике , возгорания от тнт, гексогена и прочих террористических примочек не будет?
pilpelzaken 04 января 2019 | 17:18
ilich1971:
Это - Ваша логика. Где я об этом упоминал?
ilich1971 04 января 2019 | 17:21
pilpelzaken: еще более трудоемкая и уникальная процедура, достойная Нобелевской премии - научить природный газ взрываться без воспламенения, дыма и последующего возгорания горючих материалов в месте взрыва. ок. Взрыва не было?
lenin3 04 января 2019 | 16:16
a_buvgrobu: в ответ вам скжут,что там был метан,который не имеет запаха.А ватников не волнует,что метана в газопроводе не может быть никогда,они верят на слово органам...
sunixyivchai 04 января 2019 | 16:29
lenin3: Ну первое для прокладки: - в жилые помещения поступает магистральный газ бутан с добавлением пропана с добавлением незначительно метана; второе - я тебя множество раз ловил на лжи и клевете. Так что уймись прокладка!
ilich1971 04 января 2019 | 17:05
lenin3: для вас может быть открытием, но пропан, Бутан , которые подают в газопроводы низкого давления тоже не имеют запаха. Пахнет одорант, который тудой добавляют.
servelat 04 января 2019 | 16:27
a_buvgrobu: У нас недавно двухэтажка сгорела. У алкаша отключили отопление за неуплату. Так он припёр в квартиру баллон с газом и гонял плиту без перекура для отопления. В какой-то момент баллон взорвался, хрен знает, может без редуктора был. Всяко бывает
putnykada 04 января 2019 | 16:52
a_buvgrobu: Перед путриотами встала дилемма:что приличнее-признать теракт или признать разруху и
халатность ? Пока что склоняются в пользу разрухи.
ilich1971 04 января 2019 | 17:01
a_buvgrobu: a_buvgrobu: я не знаю как там у Вас сквозят панельки, но если они будут сквозить зимой в Магнитогорске , то там ни какое отопление не поможет.
sunixyivchai 04 января 2019 | 16:12
А как же тогда информация интернет газеты знак.ком. так проталкиваемая эм? Что опять эховцы обгадились по самое не хочу? Им не привыкать лгать и проталкивать ложь от неизвестных источников. Вот теперь инфа об "..нас гнали как стадо ..." взята от неизвестных осведомителей эха, которые вероятно и не были на праздничном мероприятии, так как они принципиально не посещают такие места, но пукнуть их задача №1.
alger 04 января 2019 | 16:16
жизнь учит, если вовики не пркизнались с самого начала, значит не скажут правды никогда.
привет от готика Баширова