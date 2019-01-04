Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр фрагментов с места разрушения подъезда в Магнитогорске

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета завершили осмотр фрагментов, изъятых с места разрушения подъезда дома в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, — говорится в сообщении ведомства. При этом подчеркивается, что СК отрабатывает все версии. Власти считают, что взорвался бытовой газ. Накануне спасатели завершили поисковую операцию, из-под завалов извлекли 39 погибших, шестеро из них – дети.

На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации. Его ввели после взрыва и обрушения части жилого дома в Магнитогорске. В то же время в городе сохраняется режим ЧС муниципального уровня.

Магнитогорск – достаточно современный город. Контроль за его инфраструктурой должен лежать на муниципальных властях, — рассказал в эфире «Эха Москвы» бывший мэр Магнитогорска Вадим Клювгант. По словам Вадима Клювганта, в девяностые годы жилые районы перешли из собственности металлургического комбината под контроль муниципалитета.