Режим ЧС регионального уровня в Челябинской области снят
Режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется. Об этом сообщают РИА со ссылкой на местных властей.
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Режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется. Об этом сообщают РИА со ссылкой на местных властей.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
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