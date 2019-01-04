Рогозин: Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» должна быть создана к 2028-ому году
Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» должна быть создана к 2028-ому году, — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Разработчики — корпорация «Энергия», центр «Прогресс» и центр имени Хруничева. Ранее сообщалось, что сверхтяжелая ракета нужна для освоения Луны.
Комментарии9
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wild_division 04 января 2019 | 15:37
Чтоб ты сдулся к 2028 году.
aspid55 04 января 2019 | 15:40
wild_division: К 20-28 г не будет ни ракеты, ни Рогозина. так что он говорит ничего не боясь.
И шах умрет, и ишак тоже, да и Насреддина уже не найдешь на этом свете.
pattrick1 04 января 2019 | 15:45
На ветке, одни возмущённые украинские вафлёры.
oblom0011 04 января 2019 | 15:48
pattrick1:
Большая ракета для большой боеголовки + хорошая легенда про Луну для оружия абсолютного возмездия.
askol2016 04 января 2019 | 15:37
Глава "Рогозкосмоса" хочет выйти на пенсию долларовым миллиардером!
pulalala 04 января 2019 | 15:39
Обещает ФСЁ!!!!!!..... видно чует что не доживет...
расхлёбывать другим
mikhail_spb_ 04 января 2019 | 15:41
Сверхтяжёлая ракета нужна для освоения бабла, - сообщил рагозин.
prostotak123 04 января 2019 | 15:42
Рогозин, что значит должна быть создана? Ты там кто? Дерзай, создавай. Хорош дурку то гонять....
timber_head 04 января 2019 | 15:45
"Уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Плавали-знаем.