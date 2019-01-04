Рогозин: Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» должна быть создана к 2028-ому году

Ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» должна быть создана к 2028-ому году, — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Разработчики — корпорация «Энергия», центр «Прогресс» и центр имени Хруничева. Ранее сообщалось, что сверхтяжелая ракета нужна для освоения Луны.