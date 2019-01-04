Следствие арестовало имущество авиакомпании ВИМ-Авиа на сумму в полтора миллиарда рублей в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты, — сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. В конце сентября прошлого года ВИМ-Авиа объявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Авиакомпания признана банкротом.