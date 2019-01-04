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15:30, 04 января 2019

Следствие арестовало имущество авиакомпании ВИМ-Авиа на сумму в полтора миллиарда рублей

Следствие арестовало имущество авиакомпании ВИМ-Авиа на сумму в полтора миллиарда рублей в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты, — сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. В конце сентября прошлого года ВИМ-Авиа объявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Авиакомпания признана банкротом.

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