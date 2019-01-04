В Сирии во время бомбардировки провинции Дейр эз-Зор погибли двое россиян: 35-летняя жительница Чечни Хава Ахъядова и 4-летний ребенок. Об этом рассказала Хеда Саратова. Она входит в Совет по правам человека при главе Чечни. Когда именно произошел авианалет – не уточняется. По данным Саратовой, только в сирийской провинции Идлиб находится 7 тысяч российских вдов, которых вывезли в Сирию мужья. По словам Саратовой, программа по возвращению женщин на родину была приостановлена из-за возражений ФСБ. Об этом сообщает издание Медуза.