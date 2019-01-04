В Сирии во время бомбардировки провинции Дейр эз-Зор погибли двое россиян
В Сирии во время бомбардировки провинции Дейр эз-Зор погибли двое россиян: 35-летняя жительница Чечни Хава Ахъядова и 4-летний ребенок. Об этом рассказала Хеда Саратова. Она входит в Совет по правам человека при главе Чечни. Когда именно произошел авианалет – не уточняется. По данным Саратовой, только в сирийской провинции Идлиб находится 7 тысяч российских вдов, которых вывезли в Сирию мужья. По словам Саратовой, программа по возвращению женщин на родину была приостановлена из-за возражений ФСБ. Об этом сообщает издание Медуза.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 04 января 2019 | 15:36
Семь тысяч вдов игиловцев, только в одном Идлибе?
Кто там говорит, что наши ВКС бомбили детские дома и больницы? А если эти семь тысяч не уехали бы в Сирию, и не были бы там уничтожены - то чем бы они занимались в России-ась? Кто там говорил о бессмысленной войне?
lenin3 04 января 2019 | 15:37
Да врет всё эта Хеда,никакие это не вдовы.Каждая портянка подтвердит,что это российские туристы,отправившиеся на Новогодние праздники отдыхать на мирные курорты Сирии.А вот подлые террористы(израильтяне,американцы)бомбят счастливо загорающих матерей с детьми.
Правда,портянки?
prostotak123 04 января 2019 | 15:40
А зачем эти вдовы на родине? Их место в публичных домах востока....
kaplan911 04 января 2019 | 15:48
Что они делают эти 7 тысяч вдов там, в Сирии, если потеряли своих мужей!?