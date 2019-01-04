Следователи завершили осмотр частей завалов, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. При этом она подчеркнула, что по-прежнему отрабатываются все версии случившегося.

В результате взрыва в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. По версии властей, взорвался бытовой газ. В то же время интернет-издания Znak.com и 74.ру сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт. Издания ссылались на неназванные источники в силовых структурах.