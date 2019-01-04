Следователи завершили осмотр частей завалов, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. При этом она подчеркнула, что по-прежнему отрабатываются все версии случившегося.
В результате взрыва в подъезде жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. По версии властей, взорвался бытовой газ. В то же время интернет-издания Znak.com и 74.ру сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт. Издания ссылались на неназванные источники в силовых структурах.
Комментарии2
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rash 04 января 2019 | 15:37
Вера не требует доказательств, неверие тоже. Не обнаружено - что это значит?
Видишь этот гвоздь? - Вижу. - А я нет.
sprav77 04 января 2019 | 15:41
Газ взрывается и ничего не обгорает? Панели дома в мелкие камешки превращаются? Как так? 100 следователей определили это? НЕ ВЕ-РЮ!!!