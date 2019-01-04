Эксперт: Система проверки газового оборудования в жилых домах работает неудовлетворительно по всей России

Система проверки газового оборудования в жилых домах работает неудовлетворительно по всей России. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал эксперт по жилищному праву и жилищно-коммунальному хозяйству движения «За права человека» Виктор Федорук.

Он подчеркнул, что ранее в тарифы на услуги газоснабжения входила стоимость обслуживания и проверки оборудования внутри домовых и квартирных сетей, однако несколько лет назад эти наценки были сняты по требованию антимонопольного комитета и тарифной комиссии. В настоящий момент каждая квартира и управляющая компания должны заключить отдельный договор о проверке сетей с поставщиком газа.

«Есть специализированные службы, с которыми потребители газа должны заключать договоры через управляющие компании. Отсутствие такого договора дает право поставщику ресурса отключить газ. Но какой поставщик ресурса лишит себя доходов из-за того, что нет договора? Это абсурдное состояние по всей России», — сказал В.Федорук.

Он также усомнился в том, что во время проверки газового оборудования обходятся все квартиры дома.



При этом В.Федорук подчеркнул, что в процедуру получения лицензии управляющей газовой компании не включена проверка знаний сотрудников в отношении газификации домов. Он отметил, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также работают некомпетентные специалисты.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли 39 человек. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.