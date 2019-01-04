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15:00, 04 января 2019

Телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в Камергерском переулке

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в Камергерском переулке. Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал Москва 24. Автор записи рассказал, что ренджровер Верника двигался через толпу, при этом охранники пытались отогнать пешеходов, чтобы те не поцарапали автомобиль. Пиар-директор артиста Анна Чернавских заявила, что впервые слышит об инциденте. Сам Верник, которому дозвонились журналисты, отказался от комментариев. Он сослался на репетицию и положил трубку.

Комментарии

23

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askol2016 04 января 2019 | 15:09

Еще одно кокориномамаевское быдло, возомнившее себя хозяином жизни, разжиревшее на несметных телегонорарах

kottigr1 04 января 2019 | 15:14

askol2016: Подписывайтесь на курсы Верника: "Как за 2500 рублей штрафа ГАИ напомнить о своем существовании. Или основы бесплатного рекламного бизнеса в России."

vitaly_mp23 04 января 2019 | 15:20


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








polsan 04 января 2019 | 15:31

vitaly_mp23: Жаль, что после такого вопиющего хамства, зрители будет и дальше ходить на его шоу и платить ему свои деньги. Если бы это было не так, он бы никогда так не поступил.

oblom0011 04 января 2019 | 15:45

polsan:

Совковые холуйки, мнящие себя в либералах, мечтали о капитализме... А капитализм - это власть капитала, власть тех у кого есть деньги, про это учили в школах и вузах, но вонючему совковому быдлу сие было без интереса, вонючим деревенским мразям, выведенным большевиками в города хотелось Голливудской жизни,
а оно вон как получилось...

zapadnay 04 января 2019 | 15:25

kottigr1:
Считала Верника вполне вменяемым. Оказалось, это не так.

tvitov66 04 января 2019 | 15:10

Почему небожители должны оправдываться перед плебсом? Давно пора поделить народец на бояр и холопов ... точнее закрепить уже поделенное

us101 04 января 2019 | 15:17

tvitov66: А разве в России остались бояре? Вы наверное имели в виду холопов "тех" и холопов "этих" ?

tvitov66 04 января 2019 | 15:21

us101: я имел ввиду что одни с охраной на ренжровере и им законы не писаны, ибо скрепы!

mikhail_spb_ 04 января 2019 | 15:13


Всё правильно.
Любимые быдловедущие должны проезжать через толпы народонаселения не снижая скорости.

tvitov66 04 января 2019 | 15:15

mikhail_spb_: прально - если снизить скорость, то они еще и ботинки вылижут, что может сказаться на безопасности вождения

(комментарий скрыт)

ura_123 04 января 2019 | 15:15

Зачем этому швернику охрана???

tvitov66 04 января 2019 | 15:17

ura_123: сказано же - что бы скотина ему ренжровер не поцарапала

ura_123 04 января 2019 | 15:30

tvitov66: Стопудово! Плебс он такой,хлебом не корми,дай ржавым гвоздём на чёрном,лакированным борту английского УАЗика какую нибудь похабень нацарапать)))

cromwel 04 января 2019 | 15:16

ещё один ублюдак кичащийся своей безнаказанностью и который плевать хотел на всё быдло вокруг. Такой же как Соловьев и все остальные уроды

ykra_dupa 04 января 2019 | 15:16

А что можно ожидать от украинского еврея !?

oneoretwo 04 января 2019 | 15:16

...если кусок дерьма завернуть в красивый фантик, то дерьмо все одно не станет конфетой....

evial 04 января 2019 | 15:23

А вот здесь дело заминать точно не будут. Приложат как кокомама. Подставился? ПОЛУЧИ гнида

murad_manapov 04 января 2019 | 15:24

телеведущий? теперь любой клоун может назваться телеведущим и с охранниками кататься по пешеходным тротуарам?

ykra_dupa 04 января 2019 | 15:31

murad_manapov: Согласен с вами , но знаете ли ,тут на эхе таких поддерживают ! Тут клоуны еще похлеще , навальный у них- политик , бабченка- журналист ," пуськи "- музыканты ,шендерович- патриот !

(комментарий скрыт)

tomorrow_never_knows 04 января 2019 | 15:25

Когда несколько деятелей из карательного органа под названием Минкульт, решая за всех, дают звание "Народный артист" человеку, который не запомнился ни ролями, ни фильмами. Помню его на стульчике перед сценой, где выступают студенты со своей самодеятельностью для передачи "Клуб В.....ых и Нах....ых".

kitaiss 04 января 2019 | 15:26

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в Камергерском переулке
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кто их коронует, мля...полный ноль как телеведущий, и абсолютное ничтожество как актёр...
одного уровня с баскофом и фелимоном...

tonight 04 января 2019 | 15:39

Мне понравилось "охранники пытались отогнать пешеходов, чтобы те не поцарапали автомобиль." Отгоняли назойливых как мух. А я думала отгоняли людей чтоб не наехал. Ну хорошо хоть не жестко давил людей

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