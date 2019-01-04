Овечкин в 14-й раз подряд забросил не менее 30 шайб в одном регулярном чемпионате НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Сент Луису» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.

В составе победителей шайбы забросили Роберт Томас (4-я минута), Колтон Парайко (33), Оскар Сандквист (37), Алекс Пьетранджело (46) и Тайлер Бозак (52). У «Вашингтона» отличились Овечкин (16) и Бретт Коннолли (23).

Овечкин забросил 30-ю шайбу в 39 матчах текущего сезона и в 14-й раз в карьере преодолел отметку в 30 заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате. Он стал вторым хоккеистом в истории лиги, сумевшим отличиться не менее 30 раз в 14 сезонах подряд с момента дебюта в лиге. Ранее подобное удалось канадцу Майку Гартнеру, который в первых своих 15 регулярных чемпионатах НХЛ (1979/80 — 1993/94) забрасывал не менее 30 шайб. Но перед своим дебютным сезоном в НХЛ Гартнер в 19-летнем возрасте сыграл сезон во Всемирной хоккейной ассоциации за «Цинциннати» и забросил 27 шайб в 78 матчах.

Всего в истории НХЛ лишь двум хоккеистам удавалось забрасывать не менее 30 шайб в 14 и более регулярных чемпионатах — Гартнеру (15) и Яромиру Ягру (17). По 14 таких сезонов в активе Горди Хоу, Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Овечкина, который может продлить данную серию в следующем сезоне и сравняться с Гартнером.