Масштабная хакерская атака в Германии не затронула Ангелу Меркель и секретные данные её ведомства
Об этом сообщили в немецком правительстве. Хакеры опубликовали данные сотен политиков и общественных деятелей.
Важной информации к хакерам не попало. Несмотря на это, федеральное правительство очень серьёзно относится к инциденту, началось расследование, сообщила представитель правительства Германии Мартина Фиц. Она подтвердила, что утечка касается политиков всех уровней. Это депутаты Европарламента, Бундестага, региональных законодательных органов. Атака хакеров, по словам Фиц атака не затронула канцлера Меркель и внутреннюю секретную правительственную сеть. Вооружённые силы страны также не пострадали от киберпреступников, заверил представитель военного ведомства. МВД Германии выясняет возможную причастность иностранных спецслужб к масштабной атаке хакеров. Под подозрением Россия и Китай. Несколько немецких СМИ, включая телеканал ARD, сообщили, что хакеры устроили атаку ещё до католического Рождества и затем выложили в интернете личные данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов и кредитных карт. Из парламентских партий атака не затронула только ультраправую «Альтернатива для Германии».
Власти страны выясняют размер ущерба, нанесённого действиями хакеров.
Комментарии4
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ykra_dupa 04 января 2019 | 15:11
Походу была флешка у этого бритоканадапиндосского шпигуна !))) Успел таки гнида выложить данные в сеть ,чувствуется проффессианал !)))
vitaly_mp23 04 января 2019 | 15:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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pulalala 04 января 2019 | 15:37
Опять промахнулись Пригожин с Касперским.....мля
За что им платят?
yakutt86 04 января 2019 | 15:45
Кого интересуют личные данные старперов из германского политбюро?