Масштабная хакерская атака в Германии не затронула Ангелу Меркель и секретные данные её ведомства

Об этом сообщили в немецком правительстве. Хакеры опубликовали данные сотен политиков и общественных деятелей.

Важной информации к хакерам не попало. Несмотря на это, федеральное правительство очень серьёзно относится к инциденту, началось расследование, сообщила представитель правительства Германии Мартина Фиц. Она подтвердила, что утечка касается политиков всех уровней. Это депутаты Европарламента, Бундестага, региональных законодательных органов. Атака хакеров, по словам Фиц атака не затронула канцлера Меркель и внутреннюю секретную правительственную сеть. Вооружённые силы страны также не пострадали от киберпреступников, заверил представитель военного ведомства. МВД Германии выясняет возможную причастность иностранных спецслужб к масштабной атаке хакеров. Под подозрением Россия и Китай. Несколько немецких СМИ, включая телеканал ARD, сообщили, что хакеры устроили атаку ещё до католического Рождества и затем выложили в интернете личные данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов и кредитных карт. Из парламентских партий атака не затронула только ультраправую «Альтернатива для Германии».

Власти страны выясняют размер ущерба, нанесённого действиями хакеров.