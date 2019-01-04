Следственный комитет рассматривает все версии обрушения части дома в Магнитогорске
Однако в СК уверяют, что следов взрывчатки на месте не обнаружено.
На месте обрушения подъезда работали криминалисты и эксперты СК. Специалисты изъяли для изучения различные обломки и фрагменты здания. Экспертиза показала отсутствие на них взрывчатых веществ или их компонентов, сообщили в Следственном комитете. В ведомстве называют основной версией случившегося взрыв газа. Ранее источники Znak.com в ФСБ сообщили о том, что рассматривается версия теракта, которую подтверждает цепочка подозрительных событий, а также мощность взрыва. По их данным, незадолго до трагедии в пострадавшем подъезде снял квартиру неизвестный мужчина.
Незадолго до того, как прогремел взрыв, он вышел из подъезда, об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, которые изучили силовики. Как пишет газета «Московский комсомолец», местные жители не жаловались на запах газа, поэтому сами также подозревает, что в их доме произошел теракт.
Опознаны все 39 погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске.
Газ больше не будет подаваться в частично обрушившийся дом в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Власти считают, что остальные подъезды этого дома пригодны для проживания, однако, многие жильцы просят, чтобы их переселили, — сообщает Интерфакс.
В России сейчас наблюдается глубокий кризис контроля за газовым оборудованием в квартирах. Зачастую его просто не проверяют, — сказал в эфире «Эха» член торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
Константин Крохин добавил, что сейчас даже нет ведомства, на которое можно было бы в полной мере возложить ответственность за трагедии, подобные взрыву в Магнитогорске.
Комментарии5
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kindman_a 04 января 2019 | 15:06
Без взрывчатки стереть с лица земли десятиэтажный дом?
kottigr1 04 января 2019 | 15:19
kindman_a: Что приказали, то и нашли...
ykra_dupa 04 января 2019 | 15:23
kindman_a: Ну а че ,хохлы без взрывчатки треть своей территории просрали и ниче ,дальше скакают ,все у них хорошо !)))))
yakutt86 04 января 2019 | 15:40
kindman_a: один подъезд.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 15:21
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