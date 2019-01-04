За первые трое суток нового года в Москве выпало 16 миллиметров осадков

Это примерно треть месячной нормы, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла 38 сантиметров – это рекорд текущей зимы. В Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. В ночь на 7 января прогнозируется до -16, днем — -10-12.