За первые трое суток нового года в Москве выпало 16 миллиметров осадков
Это примерно треть месячной нормы, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. Высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла 38 сантиметров – это рекорд текущей зимы. В Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. В ночь на 7 января прогнозируется до -16, днем — -10-12.
Комментарии4
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sasass 04 января 2019 | 14:46
Это народ виноват - это он похолодел к власти...
vitaly_mp23 04 января 2019 | 15:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 04 января 2019 | 14:51
...в Москве выпало 16 миллиметров осадков...
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...ну и что заныли ? вот когда 17,5 мм выпадет, тогда и посмотрим...
tanyaya 04 января 2019 | 14:59
А у нас сегодня столько же выпало за 10 минут. И какие из этого надо сделать выводы?