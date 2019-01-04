Центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития переедут в новый комплекс на территории Москва-Сити
Центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, а также четыре федеральных агентства переедут в новый комплекс на территории Москва-Сити. Переезд утвердило правительство. Он должен завершиться до конца 2019-го года.
Комментарии6
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alo0000 04 января 2019 | 14:38
Ну теперь ребятам будет чем заняться. Вы не представляете в какой раж впадает чиновник, обустраивающий свою норку.
old44 04 января 2019 | 15:44
alo0000: был я там - ничего сверхординарного, даже подвесных потолков нет. все коммуникации по потолку и покрашены в тёмносерый цвет. большие залы для клерков - личного пространства нет ...
oneoretwo 04 января 2019 | 14:48
...хорошо их там все время сокращали - целый год на переезд дают....
ura_123 04 января 2019 | 14:51
А жители разрушенного дома в Магнитогорске куда переедут?
dmast79 04 января 2019 | 14:59
России нужна новая столица, как при Петре! Никаких жителей, город с нуля - только правительство, министерства и обслуживающий персонал, ну и силы безопасности конечно. Сразу море проблем уйдёт - и москвичи вздохнут свободно без пробок возле Кремля, и власть вздохнёт без разных сумасшедших на митингах.
sasass 04 января 2019 | 15:00
Выпихивают , из Белого дома , искусственно образованные структуры власти , как не имеющие никаких реальных связей с существующей системой экономики и промышленного производства...