Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является подданным Великобритании

Британская сторона направила запрос на консульское посещение, — заявили Интерфаксу в МИДе. Ранее британская газета Таймс сообщила о наличии у Илана двойного гражданства – американского и британского. Уилан был задержан 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Родственники подозреваемого утверждают, что Уилан не шпион, а приехал в Москву по личным делам – на свадьбу друга.