Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, является подданным Великобритании
Британская сторона направила запрос на консульское посещение, — заявили Интерфаксу в МИДе. Ранее британская газета Таймс сообщила о наличии у Илана двойного гражданства – американского и британского. Уилан был задержан 31 декабря, как утверждают в ФСБ, во время проведения шпионской акции. Родственники подозреваемого утверждают, что Уилан не шпион, а приехал в Москву по личным делам – на свадьбу друга.
Комментарии16
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vilingrad 04 января 2019 | 14:39
Опять у прониных с путиными ошибочка вышла
tvitov66 04 января 2019 | 14:41
vilingrad: взять одного заложника сразу по цене двух: США и Британии это же маза!
pattrick1 04 января 2019 | 14:42
Прилетел за новой партией "Новичка"?
master_superanalitik 04 января 2019 | 14:44
tvitov66: vilingrad:
Этого засранца Пола Уилана следует обменять на Скрипалей. Уже сейчас нам следует хватать всех подозрительных англичан. Чем больше повяжем - тем больше обменяем на наших ни в чем не повинных граждан. Не будем забывать что в американских застенках до сих пор томятся узники совести во главе с Виктором Бутом. Мы все должны быть готовы воевать с врагами России на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. В случае начала войны наши космонавты должны повязать на МКС вражеских космонавтов и доставить на Землю в целости и сохранности для обмена на узников совести.
viktorova 04 января 2019 | 14:53
master_superanalitik: //В случае начала войны наши космонавты должны повязать на МКС вражеских космонавтов...//
А если они наших?
tvitov66 04 января 2019 | 15:07
viktorova: а наших-то за что?
seva1223 04 января 2019 | 14:59
master_superanalitik: Супер, я даже повелся в начале, но вас подвела стилистика изложения, что человек умеющий так четко излагать свои мысли не может писать такую чушь в всерьез. Ржал два раза, второй раз над собой и теме кто повелся.
luger_max_otto 04 января 2019 | 14:52
Теперь британцам веселуха: кого бы для обменного фонда повязать. Дело в принципе нехитрое, но в сухом остатке- потеря канала для сброса дезы Путину...
zztop1960 04 января 2019 | 14:51
vilingrad: Не выйдет на Бутину поменять
volgin_jw 04 января 2019 | 15:03
vilingrad: Британское гражданство это отягчающее вину обстоятельство. Надеюсь, судьи это учтут, и он получит максимальный срок.
ykpo_typucto 04 января 2019 | 14:54
Манька, бриташек на йух пошли, пока Скрипалей не увидите...
Скажи Уилан с ними не хочет встречаться)))
evial 04 января 2019 | 14:58
Ну что же, если Великобритания все данные по нему представит - когда был выдан британский паспорт, сколько времени он проводил в Британии, где в Британии работал, то консульский доступ будет предоставлен. А просто заявить - дескать у него есть наше гражданство - маловато будет
sasass 04 января 2019 | 15:06
В России все умеют делать , если уж "Авангарды " с 27 махами пекут , как пирожки , то шпионом смогут сделать и корову...
oneoretwo 04 января 2019 | 15:24
...да уж, кинули плешивое нквд ловко: будет трудно менять шпионку бутину, сидящую в сша, на гражданина великобритании...
..."петровУНДбоширов-3.0" серия 1....
nikvol 04 января 2019 | 15:34
oneoretwo: будет трудно менять шпионку бутину, сидящую в сша, на гражданина великобритании
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Согласны на Гордиевского.
parasuk_ 04 января 2019 | 15:34
За британское гражданство +5 к сроку :)