Власти Германии серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных и намерены провести расследование
Власти Германии серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных политиков и намерены провести тщательное расследование, — заявила министр юстиции Катарина Барли. Сегодня стало известно, что хакеры выложили в сеть номера телефонов, адреса и банковские данные более четырехсот немецких политиков, кроме представителей партии «Альтернатива для Германии». Власти утверждают, что утечка не затронула личные данные канцлера Меркель и секретную информацию Бундесвера.
Комментарии8
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oneoretwo 04 января 2019 | 14:36
...как только плешивый поймет, что его кинули с потоком-2, он вам исчо не таких гадостей наделает...
pattrick1 04 января 2019 | 14:46
Власти Германии серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных и намерены провести расследование...
Пока на территории Германии и Японии будут стоять американские базы Второй мировой войны, никто, включая граждан самих этих стран, не будет воспринимать эти страны независимыми государствами и удивляться тому, что Барак Обама прослушивал телефон Ангелы Меркель.
antiboh 04 января 2019 | 14:37
кроме представителей партии «Альтернатива для Германии».""
Если это так,то и расследований не нужно -ясно откуда ветер.
mitja_76 04 января 2019 | 15:03
antiboh: Как-то это СЛИШКОМ УЖ явно. Конечно, после Петрова и Васечкина уже не очень-то удивляет, но все-таки... Неужто ни одного человека не нашлось, который додумался бы включить пару-тройку "альтернативщиков" для отвода глаз?..
antiboh 04 января 2019 | 15:38
mitja_76: Может нашлось бы и больше,но решения принимает только одна голова..
vilingrad 04 января 2019 | 14:44
РФ- сделать полезное и доброе- ресурсов нет. Поднасрать: себе, соседям, врагам, пингвинам- всегда пожалуйста.
nikvol 04 января 2019 | 15:38
vilingrad: РФ- сделать полезное и доброе- ресурсов нет. Поднасрать: себе, соседям, врагам, пингвинам- всегда пожалуйста
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Как аукнется... Начнут делать добро России - есть тема для взаимности. А пока санкции - сами себе злобные буратины.
spbdweller 04 января 2019 | 15:06
кроме представителей партии «Альтернатива для Германии»
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этих, вроде, просто взорвали