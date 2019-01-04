Власти Германии серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных и намерены провести расследование...

Власти Германии серьезно оценивают ситуацию с хакерской атакой и утечкой данных политиков и намерены провести тщательное расследование, — заявила министр юстиции Катарина Барли. Сегодня стало известно, что хакеры выложили в сеть номера телефонов, адреса и банковские данные более четырехсот немецких политиков, кроме представителей партии «Альтернатива для Германии». Власти утверждают, что утечка не затронула личные данные канцлера Меркель и секретную информацию Бундесвера.