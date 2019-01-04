Z Архив новостей новости
5 20 6 1171
14:30, 04 января 2019

Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, следствие продолжает отрабатывать все версии. СК уже сообщал, что основная версия – это взрыв бытового газа. В то же время, некоторые уральские СМИ сообщают о теракте, интернет-издание Znak.com ссылается на источники в ФСБ в Москве.

На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Среди них целые семьи. По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.

Магнитогорский металлургический комбинат окажет материальную помощь семьям погибших в Магнитогорске и пострадавшим. Совокупная сумма выплат составит около ста миллионов рублей. Близкие родственники погибших получат по миллиону, пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Аналогичные выплаты пообещали и местные власти, также предусмотрены компенсации за утрату имущества.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zibex 04 января 2019 | 14:32

Так быстро не нашли???

pattrick1 04 января 2019 | 14:37

Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске....

Вы всё врёте, а правду говорит только Аксана Панова, хозяйка сайта Знак.ком, любовница альфонса Адольфа Ройзмана.

sutara 04 января 2019 | 14:51

pattrick1: придурок, смени аватарку! не позорь Николсона!

zapadnay 04 января 2019 | 14:56

Другого и не ждали.

gs1112 04 января 2019 | 14:57

А от того, что у какой-нибудь бабушки Мани, сбежало молоко, а у нее в этот момент сердечко прихватило, легче? А где гарантия, что завтра в первом подъезде того же дома ситуация не повторится? Заниматься обустройством державы такая тоска. Толи дело солдатиков по Сирии гонять, да в Украине людям жизнь отравлять. Романтика.

kottigr1 04 января 2019 | 14:32

- А что там с домом в Магнитогорске ?
- Он упал.

tvitov66 04 января 2019 | 15:03

kottigr1: то есть взорвался газ (гремучая смесь метана с кислородом) и следов газа не нашли?

oneoretwo 04 января 2019 | 14:39

...эти "следователи" найдут только то и тогда, когда им прикажут найти....

amderma 04 января 2019 | 14:45

Может быть...может быть... все это для погибших и их родственников уже неважно... Наверное это важнее силовиками и Властям...я же увы простите не верю официальным заявлениям и выводам.
...у меня есть стойкие подозрения что был теракт.... ну не верю я что газ, вот так сложил бы дом...ну не верю!
Хотелось бы услышать мнение независимых специалистов и экспертов.
Выводам СК и МВД увы веры у меня нет.

dude_lebowsky 04 января 2019 | 15:15

amderma: На самом деле может. Был почти свидетелем подобного случая ещё в детстве в середине 70-х. Точно так же взрыв газа обрушил подъезд пятиэтажки. В домах рядом были выбиты все стёкла. Наш дом находился в 300 метрах. Но и у нас окна задрожали. В то время о таких случаях не писали в газетах. Сколько погибло неизвестно. По слухам от 2 до 9 человек.

sutara 04 января 2019 | 14:46

они могут говорить что угодно! Им давно уже никто не верит.

ltcolombo 04 января 2019 | 14:48

Значит облом "пропагандонам" и "ватникам". Визитки Яроша и следов гексогена не нашли. Неужели в ток-шоу будут обсуждать проблему нашего российского ЖКХ?

romantik56 04 января 2019 | 14:49

А зачем искали,если причину трагедии уже указали?..

mitja_76 04 января 2019 | 14:50

Ну, хоть что-то определенное изрекли. И на том спасибо.

xuato 04 января 2019 | 14:51

А памятнику бомжу спасителю ТЦ в Магнитогорске все таки быть!

alex949 04 января 2019 | 14:52

А что сообщает источник из ОБС ?

makeda 04 января 2019 | 15:03

Уважаемые товарищи! Следователи не нашли,потому что плохо искали,или сказали не "искать". Подобные обрушения возможны только от применения специального взрывного устройства,которое закреплено на несущей конструкции. На кухне,где подводится газ,есть огромное с точки зрения взрывной волны,окно,которое не является препятствием для выхода взрыва. Это был подрыв несущих конструкций,дальше полетело всё как карточный домик.

solomonmudrec 04 января 2019 | 15:06

как так то? пусть венедиктов и панова срочно выедут на место и подсыпят нужного вещества

nikchimzwet886 04 января 2019 | 15:11

Во как стали делать взрывчатку: распадается на "аш два о и це о два"!

murad_manapov 04 января 2019 | 15:26

сегодня не нашли, завтра найдут. мало ли кто что не нашел.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 128 6 12384 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3029555

5 58 6 6295 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 252 6 29681 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 149 6 17884 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6317 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22513 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 117 6 14737 03.01
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13111 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 85 6 14239 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9730 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 187 6 32137 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Где твой лунный дарк сайд, Россия? Они сгорели факелами олимпиад, чемпионатов и прочих ристалищ для убаюкивания масс…

5 119 6 20827 10:29
Kполитика, экономика, власть, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8311 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

+ В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби…

5 36 6 12913 28.12
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 99 6 20814 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 49 6 10356 30.12

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 85 6 279744
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 138 6 113613 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 51 6 11175 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 244 6 289849 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 340 6 108672 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7526991
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3842694

Сегодня в эфире