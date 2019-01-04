Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске....

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, следствие продолжает отрабатывать все версии. СК уже сообщал, что основная версия – это взрыв бытового газа. В то же время, некоторые уральские СМИ сообщают о теракте, интернет-издание Znak.com ссылается на источники в ФСБ в Москве.

На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Среди них целые семьи. По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.

Магнитогорский металлургический комбинат окажет материальную помощь семьям погибших в Магнитогорске и пострадавшим. Совокупная сумма выплат составит около ста миллионов рублей. Близкие родственники погибших получат по миллиону, пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Аналогичные выплаты пообещали и местные власти, также предусмотрены компенсации за утрату имущества.