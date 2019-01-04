Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, следствие продолжает отрабатывать все версии. СК уже сообщал, что основная версия – это взрыв бытового газа. В то же время, некоторые уральские СМИ сообщают о теракте, интернет-издание Znak.com ссылается на источники в ФСБ в Москве.
На сайте администрации Магнитогорска опубликован полный список погибших при обрушении жилого дома. Среди них целые семьи. По официальным данным погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших. На месте обрушившегося подъезда появится мемориал, — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. Там уточнили, что Борис Дубровский поддержал тех, кто неоднократно обращался с этой просьбой.
Магнитогорский металлургический комбинат окажет материальную помощь семьям погибших в Магнитогорске и пострадавшим. Совокупная сумма выплат составит около ста миллионов рублей. Близкие родственники погибших получат по миллиону, пострадавшие – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Аналогичные выплаты пообещали и местные власти, также предусмотрены компенсации за утрату имущества.
Комментарии20
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zibex 04 января 2019 | 14:32
Так быстро не нашли???
pattrick1 04 января 2019 | 14:37
Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске....
Вы всё врёте, а правду говорит только Аксана Панова, хозяйка сайта Знак.ком, любовница альфонса Адольфа Ройзмана.
sutara 04 января 2019 | 14:51
pattrick1: придурок, смени аватарку! не позорь Николсона!
zapadnay 04 января 2019 | 14:56
Другого и не ждали.
gs1112 04 января 2019 | 14:57
А от того, что у какой-нибудь бабушки Мани, сбежало молоко, а у нее в этот момент сердечко прихватило, легче? А где гарантия, что завтра в первом подъезде того же дома ситуация не повторится? Заниматься обустройством державы такая тоска. Толи дело солдатиков по Сирии гонять, да в Украине людям жизнь отравлять. Романтика.
kottigr1 04 января 2019 | 14:32
- А что там с домом в Магнитогорске ?
- Он упал.
tvitov66 04 января 2019 | 15:03
kottigr1: то есть взорвался газ (гремучая смесь метана с кислородом) и следов газа не нашли?
oneoretwo 04 января 2019 | 14:39
...эти "следователи" найдут только то и тогда, когда им прикажут найти....
amderma 04 января 2019 | 14:45
Может быть...может быть... все это для погибших и их родственников уже неважно... Наверное это важнее силовиками и Властям...я же увы простите не верю официальным заявлениям и выводам.
...у меня есть стойкие подозрения что был теракт.... ну не верю я что газ, вот так сложил бы дом...ну не верю!
Хотелось бы услышать мнение независимых специалистов и экспертов.
Выводам СК и МВД увы веры у меня нет.
dude_lebowsky 04 января 2019 | 15:15
amderma: На самом деле может. Был почти свидетелем подобного случая ещё в детстве в середине 70-х. Точно так же взрыв газа обрушил подъезд пятиэтажки. В домах рядом были выбиты все стёкла. Наш дом находился в 300 метрах. Но и у нас окна задрожали. В то время о таких случаях не писали в газетах. Сколько погибло неизвестно. По слухам от 2 до 9 человек.
sutara 04 января 2019 | 14:46
они могут говорить что угодно! Им давно уже никто не верит.
ltcolombo 04 января 2019 | 14:48
Значит облом "пропагандонам" и "ватникам". Визитки Яроша и следов гексогена не нашли. Неужели в ток-шоу будут обсуждать проблему нашего российского ЖКХ?
romantik56 04 января 2019 | 14:49
А зачем искали,если причину трагедии уже указали?..
mitja_76 04 января 2019 | 14:50
Ну, хоть что-то определенное изрекли. И на том спасибо.
xuato 04 января 2019 | 14:51
А памятнику бомжу спасителю ТЦ в Магнитогорске все таки быть!
alex949 04 января 2019 | 14:52
А что сообщает источник из ОБС ?
makeda 04 января 2019 | 15:03
Уважаемые товарищи! Следователи не нашли,потому что плохо искали,или сказали не "искать". Подобные обрушения возможны только от применения специального взрывного устройства,которое закреплено на несущей конструкции. На кухне,где подводится газ,есть огромное с точки зрения взрывной волны,окно,которое не является препятствием для выхода взрыва. Это был подрыв несущих конструкций,дальше полетело всё как карточный домик.
solomonmudrec 04 января 2019 | 15:06
как так то? пусть венедиктов и панова срочно выедут на место и подсыпят нужного вещества
nikchimzwet886 04 января 2019 | 15:11
Во как стали делать взрывчатку: распадается на "аш два о и це о два"!
murad_manapov 04 января 2019 | 15:26
сегодня не нашли, завтра найдут. мало ли кто что не нашел.