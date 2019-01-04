Z Архив новостей новости
5 18 6 518
14:00, 04 января 2019

Американец, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады

Американец Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады.

Британская The Guardian пишет, что после того, как выяснилось, что Уилан является также и гражданином Великобритании, МИД этой страны в срочном порядке потребовал обеспечить доступ к нему. Ранее его уже посетил посол США.

Газета The Times отмечает, что эта история уж точно не поможет улучшению отношений между Москвой и Лондоном, которые резко ухудшились после попытки отправления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Издание также детально рассказывает, что Уилан родился в Канаде в семье британских подданных. Поэтому у него также и Канадское гражданство. Эксперты The Times, как и ряда других сми сомневаются в справедливости обвинений, так как Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств; кроме слов о том, что Уилана задержали при попытке совершения акта шпионажа.

The Telegraph при этом напоминает, что бывший военный вину в шпионаже не признал и приводит пересказ сообщения агентства Росбалт, в котором говорится о том, что Уилана задержали в отеле Метрополь при получении флэшки с данными о сотрудниках одной из засекреченных российских структур.

По обвинению в шпионаже Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет в российской тюрьме.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

neyexo 04 января 2019 | 14:16

Гражданин нескольких стран для консульских целей рассматривается как гражданин одной страны. Если он также является гражданином России, то считается гражданином только России.

vova6_let 04 января 2019 | 14:17

Интересно, что ни англия, ни канада не обеспокоились из-за его ареста, а только америка.

edyunia 04 января 2019 | 14:22

vova6_let: \\ни англия, ни канада не обеспокоились\\
Вас мудил не только писать не обучают.

master_superanalitik 04 января 2019 | 14:42


Американец, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады
====================

Этого засранца Пола Уилана следует обменять на Скрипалей. Уже сейчас нам следует хватать всех подозрительных англичан. Чем больше повяжем - тем больше обменяем на наших ни в чем не повинных граждан. Не будем забывать что в американских застенках до сих пор томятся узники совести во главе с Виктором Бутом. Мы все должны быть готовы воевать с врагами России на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. В случае начала войны наши космонавты должны повязать на МКС вражеских космонавтов и доставить на Землю в целости и сохранности для обмена на узников совести.

edyunia 04 января 2019 | 14:52

master_superanalitik: \\обменять на Скрипалей\\
А дед ас, Скрипали то сами хотят на историческую родину? Там же все заградотрядовские места заняты путриётами типа тебя.

vitaly_mp23 04 января 2019 | 14:19


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








nikchimzwet886 04 января 2019 | 14:23

Ну, практически С.Брилёв.

oneoretwo 04 января 2019 | 14:25

...да вам то, быдло-слопатыедам, какое дело сколько у него паспортов ?
у него, возможно, и нижнее белье в горошек и что ? ...быдло оно быдло и есть...
...по сути что ? какая-то фуфловая флешка, скорее всего подкинутая любителями гонять на геликах ? пока видно одно, что взяли заложника для торгов по аферистке бутиной...

clandestino 04 января 2019 | 14:29

Не тому перфокарту втюхали

chimp2013 04 января 2019 | 14:30

Что ж получается ... Он шпион какой страны? Ну да, он шпион всех буржуинов!

volgin_jw 04 января 2019 | 15:11

chimp2013: Шпионил за троих, значит, и срок ему тройной, ха-ха-ха!

yakutt86 04 января 2019 | 14:32

Тереза снова опозорилась.

tetriz 04 января 2019 | 14:33

Даже не 2-х, а 3-х зайцев одним выстрелом!
"Владимир - Соколиный Глаз!" Пацреоты должны писать кипятком спиральной струёй до 3-го этажа! ^^

skuller 04 января 2019 | 14:34

Нефиг мелкобриташек пускать, скажите им, что он сам не хочет с ними видится.

ematveev 04 января 2019 | 14:42

===
...Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств...
===

Братья-либерасты, напомните, как тут правильно говорить? "Преступнику никто не обязан предъявлять доказательства", "Доказательства будут предъявлены на суде" или "Кому положено, те располагают всеми доказательствами"?

ykpo_typucto 04 января 2019 | 14:52

ematveev: вы прокладосам прям под дых дали)))

evial 04 января 2019 | 15:01

ematveev: Браво. Проехался ты по либерастне просто танком. Всегда приятно, когда эту дрянь в их собственное дерьмо окунают

volgin_jw 04 января 2019 | 15:13

ematveev: "...Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств... "

хайли лайкли
хайли лайкли
хайли лайкли
хайли лайкли

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 128 6 12384 30.12
Kсми, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3029555

5 58 6 6295 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 252 6 29681 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 149 6 17884 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6317 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 181 6 22513 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 117 6 14737 03.01
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13111 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 85 6 14239 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9730 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 187 6 32137 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Где твой лунный дарк сайд, Россия? Они сгорели факелами олимпиад, чемпионатов и прочих ристалищ для убаюкивания масс…

5 119 6 20827 10:29
Kполитика, экономика, власть, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8311 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

+ В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху В центре Москвы несколько человек напали на рэпера Птаху Ответственность за избиение музыканта на себя взял другой хип-хоп исполнитель – Оби 1 Кеноби…

5 36 6 12913 28.12
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 99 6 20814 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Вызывает, конечно, удивление публикация на сайте ВВС материала о том, что телерадиокомпания направила в МИД какую-то официальную жалобу…

5 49 6 10356 30.12

Популярное за неделю

Новости

При задержании в Магнитогорске убит четвертый подозреваемый в совершении теракта Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней…

5 85 6 279744
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде…

5 138 6 113613 29.12
#слушать 47:44 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 51 6 11175 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 244 6 289849 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 340 6 108672 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7526991
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3842694

Сегодня в эфире