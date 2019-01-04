Американец, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады

Американец Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады.

Британская The Guardian пишет, что после того, как выяснилось, что Уилан является также и гражданином Великобритании, МИД этой страны в срочном порядке потребовал обеспечить доступ к нему. Ранее его уже посетил посол США.

Газета The Times отмечает, что эта история уж точно не поможет улучшению отношений между Москвой и Лондоном, которые резко ухудшились после попытки отправления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Издание также детально рассказывает, что Уилан родился в Канаде в семье британских подданных. Поэтому у него также и Канадское гражданство. Эксперты The Times, как и ряда других сми сомневаются в справедливости обвинений, так как Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств; кроме слов о том, что Уилана задержали при попытке совершения акта шпионажа.

The Telegraph при этом напоминает, что бывший военный вину в шпионаже не признал и приводит пересказ сообщения агентства Росбалт, в котором говорится о том, что Уилана задержали в отеле Метрополь при получении флэшки с данными о сотрудниках одной из засекреченных российских структур.

По обвинению в шпионаже Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет в российской тюрьме.