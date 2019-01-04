Американец, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады
Американец Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады.
Британская The Guardian пишет, что после того, как выяснилось, что Уилан является также и гражданином Великобритании, МИД этой страны в срочном порядке потребовал обеспечить доступ к нему. Ранее его уже посетил посол США.
Газета The Times отмечает, что эта история уж точно не поможет улучшению отношений между Москвой и Лондоном, которые резко ухудшились после попытки отправления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Издание также детально рассказывает, что Уилан родился в Канаде в семье британских подданных. Поэтому у него также и Канадское гражданство. Эксперты The Times, как и ряда других сми сомневаются в справедливости обвинений, так как Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств; кроме слов о том, что Уилана задержали при попытке совершения акта шпионажа.
The Telegraph при этом напоминает, что бывший военный вину в шпионаже не признал и приводит пересказ сообщения агентства Росбалт, в котором говорится о том, что Уилана задержали в отеле Метрополь при получении флэшки с данными о сотрудниках одной из засекреченных российских структур.
По обвинению в шпионаже Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет в российской тюрьме.
Комментарии18
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neyexo 04 января 2019 | 14:16
Гражданин нескольких стран для консульских целей рассматривается как гражданин одной страны. Если он также является гражданином России, то считается гражданином только России.
vova6_let 04 января 2019 | 14:17
Интересно, что ни англия, ни канада не обеспокоились из-за его ареста, а только америка.
edyunia 04 января 2019 | 14:22
vova6_let: \\ни англия, ни канада не обеспокоились\\
Вас мудил не только писать не обучают.
master_superanalitik 04 января 2019 | 14:42
Американец, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, оказался также гражданином Великобритании и Канады
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Этого засранца Пола Уилана следует обменять на Скрипалей. Уже сейчас нам следует хватать всех подозрительных англичан. Чем больше повяжем - тем больше обменяем на наших ни в чем не повинных граждан. Не будем забывать что в американских застенках до сих пор томятся узники совести во главе с Виктором Бутом. Мы все должны быть готовы воевать с врагами России на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. В случае начала войны наши космонавты должны повязать на МКС вражеских космонавтов и доставить на Землю в целости и сохранности для обмена на узников совести.
edyunia 04 января 2019 | 14:52
master_superanalitik: \\обменять на Скрипалей\\
А дед ас, Скрипали то сами хотят на историческую родину? Там же все заградотрядовские места заняты путриётами типа тебя.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 14:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nikchimzwet886 04 января 2019 | 14:23
Ну, практически С.Брилёв.
oneoretwo 04 января 2019 | 14:25
...да вам то, быдло-слопатыедам, какое дело сколько у него паспортов ?
у него, возможно, и нижнее белье в горошек и что ? ...быдло оно быдло и есть...
...по сути что ? какая-то фуфловая флешка, скорее всего подкинутая любителями гонять на геликах ? пока видно одно, что взяли заложника для торгов по аферистке бутиной...
clandestino 04 января 2019 | 14:29
Не тому перфокарту втюхали
chimp2013 04 января 2019 | 14:30
Что ж получается ... Он шпион какой страны? Ну да, он шпион всех буржуинов!
volgin_jw 04 января 2019 | 15:11
chimp2013: Шпионил за троих, значит, и срок ему тройной, ха-ха-ха!
yakutt86 04 января 2019 | 14:32
Тереза снова опозорилась.
tetriz 04 января 2019 | 14:33
Даже не 2-х, а 3-х зайцев одним выстрелом!
"Владимир - Соколиный Глаз!" Пацреоты должны писать кипятком спиральной струёй до 3-го этажа! ^^
skuller 04 января 2019 | 14:34
Нефиг мелкобриташек пускать, скажите им, что он сам не хочет с ними видится.
ematveev 04 января 2019 | 14:42
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...Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств...
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Братья-либерасты, напомните, как тут правильно говорить? "Преступнику никто не обязан предъявлять доказательства", "Доказательства будут предъявлены на суде" или "Кому положено, те располагают всеми доказательствами"?
ykpo_typucto 04 января 2019 | 14:52
ematveev: вы прокладосам прям под дых дали)))
evial 04 января 2019 | 15:01
ematveev: Браво. Проехался ты по либерастне просто танком. Всегда приятно, когда эту дрянь в их собственное дерьмо окунают
volgin_jw 04 января 2019 | 15:13
ematveev: "...Российская сторона так и не предоставила никаких серьёзных доказательств... "
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