Неизвестные хакеры опубликовали данные немецких политиков, ведущих, деятелей искусства и журналистов

Неизвестные хакеры опубликовали в соцсети «Твиттер» большое количество электронных данных немецких политиков, телеведущих, деятелей искусства и журналистов. Расследование происшествия проводит федеральный Центр по предотвращению кибератак.

Данные были опубликованы еще до католическо-протестантского Рождества, однако нападения хакеров длились до конца октября прошлого года. Как сообщает информационный радиоканал берлинской телерадиокомпания rbb, распространивший информацию о кибератаке, замечена она были лишь в четверг. Первоначальное подозрение пало на хакеров из России и Китая. Опубликованные данные – лишь небольшая часть похищенных материалов. Немецкие СМИ сообщают, что среди жертв хакерского нападения – канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, все члены германского кабинета министров, политики бундестага и парламентов 16 федеральных земель, ведущие и журналисты телеканалов ARD и ZDF, в том числе сатирик Ян Бёмерман и эксперт по допингу Хайо Зеппельт, глава объединения «Германская экологическая помощь», а также известные певцы. В сети появились личные фотографии, переписка, удостоверения, номера телефонов и даже банковские сведения нескольких сотен человек. Частично речь идет о данных многолетней давности.

Характерно, что хакеры пощадили политиков лишь одной партии – право-популистской «Альтернативы для Германии». Насколько аутентичны все данные, пока с окончательной точностью установить не удалось. Для публикации личной и профессиональной информации хакеры, по всей видимости, использовали взломанный аккаунт «звезды» немецкого «Ютьюба» Унге. Представитель фракции СДПГ в бундестаге заявил агентству dpa, что парламент проинформировал всех политиков, затронутых кибератакой. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ведет расследование происшествия, в том числе с помощью иностранных спецслужб. Однако пока никакой системы выбора данных не найдено.

В прошлом хакеры уже несколько раз атаковали немецких политиков. Не так давно было совершено нападение на компьютерную систему бундестага, хакерам удалось проникнуть даже в особо защищенную сеть правительства ФРГ. Настоящей кибератакой она, однако, не затронута.