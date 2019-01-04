Давка возникла накануне вечером в центре Москвы
Об этом пишет интернет-издание «Новые известия». Люди добирались от Большой Дмитровки до станции метро Лубянка около полутора часов. Как подчеркивает издание, это была единственная станция, которая работала на вход в этом районе. На Пушкинскую и Охотный ряд не пропускали. Как предполагает «Новые известия», всему виной стала неразбериха в маршруте, который проложила для пешеходов полиция. При этом рядовые сотрудники внутренних дел не могли помочь пешеходам, — утверждают очевидцы. На Лубянку пускали только в одну дверь, что привело к очередям, также большие очереди наблюдались при посадке в вагоны метро. В главном управлении МВД по Москве сказали «Эху», что не располагают информацией о давке. В мэрии эту публикацию пока не комментировали.
Телеканал Москва 24 накануне предупреждал, что из-за наплыва людей в центр по Театральному проезду, Петровке, Большой Дмитровке, Кремлевской и Москворецкой набережных затруднено движение. Власти призывали пользоваться метро.
Комментарии1
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