Число преступлений, связанных с экстремизмом, снизилось в России за последний год
Их было зафиксировано почти на 7,5% меньше, чем в 2017-ом. В общем количестве это 1209 преступлений, — рассказали агентству ТАСС в министерстве внутренних дел. В рамках расследования удалось установить 780 подозреваемых, более восьмисот уголовных дел были направлены в суды.
Комментарии2
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tanyaya 04 января 2019 | 14:12
Во вконтактике закончились репостеры.