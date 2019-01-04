Число преступлений, связанных с экстремизмом, снизилось в России за последний год

Их было зафиксировано почти на 7,5% меньше, чем в 2017-ом. В общем количестве это 1209 преступлений, — рассказали агентству ТАСС в министерстве внутренних дел. В рамках расследования удалось установить 780 подозреваемых, более восьмисот уголовных дел были направлены в суды.