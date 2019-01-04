Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова поместили в СИЗО №1 или в так называемый «Кремлевский централ». Сегодня Следственный комитет предъявил ему обвинения в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей.

Накануне сообщалось, что Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию. В этой республике он был задержан 5 лет назад, но процесс выдачи затягивался из-за подачи апелляций. По данным следствия, бывший министр похитил денежные средства у компаний, которые оказывали услуги в сфере ЖКХ.