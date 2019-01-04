Магнитогорск прощается с жертвами обрушения подъезда в жилом доме
Сегодня в городе и в Челябинской области хоронят шестерых погибших. На прощание пришло очень много людей, — рассказала «Эху» корреспондент интернет-издания magcity74 Ольга Сухоплюева.
Ольга Сухоплюева добавила, что похороны продолжатся и в ближайшие пару дней. В частности, завтра будут прощаться с девятью жертвами трагедии.
На месте обрушившегося подъезда появится мемориал. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал инициативу жителей Магнитогорска.
Мемориал на месте трагедии в Магнитогорске будет представлять собой изображение спасателя, несущего на руках вызволенного из-под обломков 11-месячного ребенка. Его нанесут на стену. На другой стене появятся имена 39 погибших. Всех их уже опознали, сообщили ранее в администрации города.
Между тем, до сих пор ничего неизвестно о трех погибших при взрыве в этом же районе маршрутки вечером 1 января. Напомню, что ряд уральских СМИ связывают два события. По их данным, инцидент с «Газелью» является результатом спецоперации по поимке предполагаемых террористов. Эту информацию подтверждают источники Znak.com, рассказал зам шеф-редактора интернет-издания Дмитрий Колезев «Эху».
Правоохранительные органы также пока не комментируют сообщения о том, что возле двух домов на проспекте Ленина в ночь на 2 января проходила спецоперация. Кроме того, неизвестно, рассматривает ли Следственный комитет какие-либо другие версии, кроме взрыва бытового газа.
Также появлялись сообщения о том, что в Магнитогорск прибывают сотрудники ФСБ из других регионов, в том числе из Москвы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Следователи завершили осмотр частей завала на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и не обнаружили следов взрывчатки, сейчас рассматриваются все версии трагедии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Компании, которые обслуживали пострадавший дом в Магнитогорске, по некоторым данным, связаны с сотрудниками местной администрации. Так утверждает издание Белл. В этом случае речь может идти о так называемой мягкой коррупции – она не преследуется по закону, но негативно влияет на жизнь людей, — сказал «Эху» заместитель генерального директора Трансперенси Интернешнл России Илья Шуманов.
По словам Ильи Шуманова, такая версия, в случае своего подтверждения, должна стать предметом детальных проверок правоохранительных органов.
Всего материальную помощь в связи с трагедией в Магнитогорске получили уже 47 человек, — сказали в администрации Челябинской области.
Комментарии2
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kottigr1 04 января 2019 | 14:09
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам, под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразию,
Что и так уже скоро мы начнем голодать.
(Александр Вертинский 1917)