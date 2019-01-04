Магнитогорск прощается с жертвами обрушения подъезда в жилом доме

Сегодня в городе и в Челябинской области хоронят шестерых погибших. На прощание пришло очень много людей, — рассказала «Эху» корреспондент интернет-издания magcity74 Ольга Сухоплюева.

Ольга Сухоплюева добавила, что похороны продолжатся и в ближайшие пару дней. В частности, завтра будут прощаться с девятью жертвами трагедии.

На месте обрушившегося подъезда появится мемориал. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал инициативу жителей Магнитогорска.

Мемориал на месте трагедии в Магнитогорске будет представлять собой изображение спасателя, несущего на руках вызволенного из-под обломков 11-месячного ребенка. Его нанесут на стену. На другой стене появятся имена 39 погибших. Всех их уже опознали, сообщили ранее в администрации города.

Между тем, до сих пор ничего неизвестно о трех погибших при взрыве в этом же районе маршрутки вечером 1 января. Напомню, что ряд уральских СМИ связывают два события. По их данным, инцидент с «Газелью» является результатом спецоперации по поимке предполагаемых террористов. Эту информацию подтверждают источники Znak.com, рассказал зам шеф-редактора интернет-издания Дмитрий Колезев «Эху».

Правоохранительные органы также пока не комментируют сообщения о том, что возле двух домов на проспекте Ленина в ночь на 2 января проходила спецоперация. Кроме того, неизвестно, рассматривает ли Следственный комитет какие-либо другие версии, кроме взрыва бытового газа.

Также появлялись сообщения о том, что в Магнитогорск прибывают сотрудники ФСБ из других регионов, в том числе из Москвы. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Следователи завершили осмотр частей завала на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске и не обнаружили следов взрывчатки, сейчас рассматриваются все версии трагедии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Компании, которые обслуживали пострадавший дом в Магнитогорске, по некоторым данным, связаны с сотрудниками местной администрации. Так утверждает издание Белл. В этом случае речь может идти о так называемой мягкой коррупции – она не преследуется по закону, но негативно влияет на жизнь людей, — сказал «Эху» заместитель генерального директора Трансперенси Интернешнл России Илья Шуманов.

По словам Ильи Шуманова, такая версия, в случае своего подтверждения, должна стать предметом детальных проверок правоохранительных органов.

Всего материальную помощь в связи с трагедией в Магнитогорске получили уже 47 человек, — сказали в администрации Челябинской области.