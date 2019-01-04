Президент Бразилии предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин
Новый президент Бразилии Жаир Болсонару предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, — сообщает Financial Times. Предшественник Болсонару Мишел Темер пытался провести пенсионную реформу, однако его инициатива провалилась в конгрессе.
Комментарии9
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kamen_12 04 января 2019 | 13:35
Во, варвар! Он им не царь!
vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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dekadik 04 января 2019 | 13:46
vitaly_mp23: как ты заедал Виталик свэл на член отсюда гуммозный
pusto1 04 января 2019 | 13:38
Этого новичка, за непопулярные предложения, оттуда быстро вынесут.
yralez 04 января 2019 | 13:39
Там нефти нет.......поэтому живут недолго.
И климат неблагоприятный.
А главное, нет того......из Озера.
vezdehod1 04 января 2019 | 14:10
yralez:
А главное, нет того......из Озера.
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Наш "Озёрный" , на своём личном примере опробовал свою "Пенсионную реформу" и остался ей довольным.и собирается трудится, пока не откинет вёсла.
goplomax 04 января 2019 | 13:40
Хотели себе правого президента, получите и распишитесь.
in_cat_we_trust 04 января 2019 | 13:49
goplomax: goplomax: "Сейчас пенсия в полном объеме начисляется бразильцам по формуле 85/95: для мужчин необходимо, чтобы сумма возраста и рабочего стажа, во время которого производились отчисления в пенсионный фонд, была не менее 95 лет, для женщин такая сумма должна составлять 85."
Таким образом в Бразилии мужчине нужно начать трудовую деятельность в 25 и в 60 можно выйти на пенсию. Это ещё про климат, где много диких обезьян, не обсудили
putin_itogy 04 января 2019 | 13:41
Блять...!!!
И даже в Бразилии - МЕНЬШЕ ЧЕМ В РАШЕ!!
Позор тебе - ПЛЕШИВЫЙ УБЛЮДОК!!
Сука, а ты вправду офицер..?
а В 2015 году, кто божился лечь на рель..ЗАСТРЕЛИТЬСЯ, если при его президентстве, будет повышен пенсионный возраст,
для мужиков доходяг, провинциальных терпил.
Сука, если бы ты был мужиком, я бы тебя вызвал один - на один, и изуродовал,
до инвалидной коляски.
Тьфу, падаль!!!!!