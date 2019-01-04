Президент Бразилии предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин, — сообщает Financial Times. Предшественник Болсонару Мишел Темер пытался провести пенсионную реформу, однако его инициатива провалилась в конгрессе.