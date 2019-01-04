Хакерская атака привела к обнародованию личных данных немецких политиков, в том числе канцлера Ангелы Меркель. При этом атака не затронула правительственную сеть, — сообщает немецкая газета Бильд со ссылкой на информированные источники. В частности, были опубликованы номера мобильных телефонов, данные кредитных карт, личная переписка и семейные фотографии