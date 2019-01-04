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13:30, 04 января 2019

Правительство России согласовало предложение о переезде некоторых федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити

Правительство России согласовало предложение о переезде некоторых федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити. Переезд состоится в 2019-ом году.

Как сообщает Коммерсант, аренда помещений правительственного комплекса в Москва-Сити может обойтись почти в 4 миллиарда рублей.

Комментарии

5

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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:36


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








danko1 04 января 2019 | 13:48

"А вы, друзья, как не садитесь..." ничего путного не выйдет.
И в конечном счете на скамье подсудимых окажетесь.

kottigr1 04 января 2019 | 14:05

danko1:
"Никогда вы не найдете
В наших северных лесах,
Длиннохвостых ягуаров
Броненосных черепах.
Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей."

cromwel 04 января 2019 | 13:47

а с какой стати, я как налогоплательщик должен оплачивать аренду этим дармоедам и таким образом ещё и помогать собственнику помещений Москва-Сити?.

(комментарий скрыт)

vova6_let 04 января 2019 | 14:13

О переезде куда ? На колыму ? -Так я "ЗА" !

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