Правительство России согласовало предложение о переезде некоторых федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити
Правительство России согласовало предложение о переезде некоторых федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити. Переезд состоится в 2019-ом году.
Как сообщает Коммерсант, аренда помещений правительственного комплекса в Москва-Сити может обойтись почти в 4 миллиарда рублей.
Комментарии5
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 04 января 2019 | 13:48
"А вы, друзья, как не садитесь..." ничего путного не выйдет.
И в конечном счете на скамье подсудимых окажетесь.
kottigr1 04 января 2019 | 14:05
danko1:
"Никогда вы не найдете
В наших северных лесах,
Длиннохвостых ягуаров
Броненосных черепах.
Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей."
cromwel 04 января 2019 | 13:47
а с какой стати, я как налогоплательщик должен оплачивать аренду этим дармоедам и таким образом ещё и помогать собственнику помещений Москва-Сити?.
vova6_let 04 января 2019 | 14:13
О переезде куда ? На колыму ? -Так я "ЗА" !