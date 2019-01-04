Правительство России согласовало предложение о переезде некоторых федеральных министерств и ведомств в Москва-Сити. Переезд состоится в 2019-ом году.

Как сообщает Коммерсант, аренда помещений правительственного комплекса в Москва-Сити может обойтись почти в 4 миллиарда рублей.