Российскому антидопинговому агентству дали отсрочку на предоставление данных из московской лаборатории

Установлен новый срок – 14-15 января, — рассказал представитель ВАДА Джонатан Тейлор. Его цитирует Би-би-си. В середине января члены комиссии ВАДА соберутся, чтобы обсудить вопросы, связанные с РУСАДА. Российское антидопинговое агентство снова может лишиться статуса, и российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях.