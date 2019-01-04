Российскому антидопинговому агентству дали отсрочку на предоставление данных из московской лаборатории
Установлен новый срок – 14-15 января, — рассказал представитель ВАДА Джонатан Тейлор. Его цитирует Би-би-си. В середине января члены комиссии ВАДА соберутся, чтобы обсудить вопросы, связанные с РУСАДА. Российское антидопинговое агентство снова может лишиться статуса, и российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях.
Комментарии14
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
in_cat_we_trust 04 января 2019 | 13:37
Вот и пусть не участвуют. Разогнать всю это толпу дармоедов. Больше денег для граждан и страны останется
vlabumur 04 января 2019 | 13:40
in_cat_we_trust: Больше денег для граждан и страны останется.
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Для ЛУЧШИХ граждан страны останется.
вот так правильно
vezdehod1 04 января 2019 | 14:04
Чего бедолагу мучить - "пристрелить", чтобы не мучился.
mikhail_spb_ 04 января 2019 | 13:38
А 15-го января дадут отсрочку до 31-го января?
pusto1 04 января 2019 | 13:41
mikhail_spb_: последнее ''китайское'' предупреждение.
romantik56 04 января 2019 | 13:46
mikhail_spb_: Да, скорее всего... Боязнь, она такая... По многим вопросам.
ansata 04 января 2019 | 13:39
Зря вы с ними нянькаетесь.
detul 04 января 2019 | 13:40
Будем надеяться, что к этому моменту стороны согласуют необходимое оборудование и параметры передачи данных.
aspid55 04 января 2019 | 13:54
detul: Дурачок, а какое оборудование нужно для перезаписи данных из одной электронной базы в другую?
Вот то-то же что обычная флешка или диск.
Просто дураки за 3 года не сумели достоверно данные подделать.
Как тому ленивому дураку-студенту одной ночи перед экзаменом не хватило.
Но тему никогда не хватит.
Потому что дурость не лечится.
Ты по себе знаешь, да?
grs_alx_112018 04 января 2019 | 13:57
detul: ПОверь при желаниии для этого достаточно одного рабочего дня. Вот когда надо для жиробасов из АП или Совета Педерации ;)) заносятся управляющие компы для масс-спектрографов и компы морского базирования с параметрами , пригодными не ядерных испытаний, чуть ниже - но мало не покажется ;))
aleksandr39 04 января 2019 | 13:43
Данные не будут предоставлены ,ведь все российские спортсмены принимали допинг а пробы были вскрыты .
grs_alx_112018 04 января 2019 | 13:52
Ну это не отсрочка - общее собрание для принятия решения о том что делать с РУСАДа и так было назначено на 16 января. Странные все таки эти ребяты из ВАДа - до сих пор не знают, что в рашковани и Московии бухают вплоть по 14, 15 опохмеляются.
mikr 04 января 2019 | 14:11
//...дали отсрочку...//
Если бы РУСАДА реально нарушало кодекс ВАДА, то наказание последовало бы незамедлительно. Предоставленная "отсрочка" является свидетельством того, что не все так однозначно в этой истории, как это нам подают на Эхе Москвы. На самом деле конфликт РУСАДА и комиссии ВАДА спровоцирован самими проверяющими, которые не предоставили привезенное с собой оборудование для поверки в местной метрологической лаборатории. Требование такой поверки со стороны РУСАДА было абсолютно законным и соответствовало кодексу ВАДА.