Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в «Кремлевский централ»

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ» – это спецблок в СИЗО «Матросская тишина», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Кузнецова обвиняют в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей.