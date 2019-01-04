Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в «Кремлевский централ»
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный из Франции, помещен в т.н. «Кремлевский централ» – это спецблок в СИЗО «Матросская тишина», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Кузнецова обвиняют в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей.
Комментарии9
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
goplomax 04 января 2019 | 13:43
Он достаточно молод - 54 года, успеет посидеть лет 8 вместе с Улюкаевым. Дурак Алёшка, нужно было в Англию тикать, они не выдают.
neyexo 04 января 2019 | 14:07
goplomax:
ваша информация устарела, уже выдали кого-то или что-то, да и в свете пересмотра отношения к русским после Солсбери либо аннулируют визы, либо не впустят, либо выдадут
nicolay_zubov_a 04 января 2019 | 13:48
А генерал-губернатор Громов, при котором Кузнецов открыто грабил Подмосковье? При Громове все лакомые куски земли и воды стали недоступными для жителей.
neyexo 04 января 2019 | 14:09
nicolay_zubov_a:
а богачи (чиновники) по-вашему не жители?
vova6_let 04 января 2019 | 13:50
А кто его на этот пост рекомендовал, кто его проверял: им то, сколько лет дали ? Или их наградили, как обычно ?!
artyarts 04 января 2019 | 13:59
Кремлёвский централ - для своих)
profi1962 04 января 2019 | 14:02
Вот бы все рассказал, ведь нет будет молчать или всю вину на себя возьмет, что бы родственников не трогали, но какую то сумму придется отдать кремлевцам.
neyexo 04 января 2019 | 14:05
В Матросской тишине пора Международный централ открывать