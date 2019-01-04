Более 20 миллионов рублей поступило на благотворительный счет помощи семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске
Более 20 миллионов рублей поступило на благотворительный счет помощи семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске, — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Там уточнили, что выплаты производятся по нескольким направлениям, в частности, на погребение, а также на аренду жилья.
Спасатели МЧС России вернулись в места постоянной дислокации из Магнитогорска, где четыре дня продолжалась поисково-спасательная операция. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек. Еще шестерых подняли из-под завалов спустя некоторое время. По официальным данным, в результате обрушения части жилого дома погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.
Комментарии6
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nehoroshiy 04 января 2019 | 13:43
vitaly_mp23: Ты хотя-бы, идиот, место для лохотрона выбирал.
grs_alx_112018 04 января 2019 | 14:08
nehoroshiy: Вот смешные вы зверята, вроде как умные и воспитанные, все херней маетесь ;)) Боты коменты не читают - у него ни глазок, ни ручек нет !!!
tv_victim 04 января 2019 | 13:47
«Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что всё сделано. Например, затеявши какое- нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас, в ознаменование такого похвального поступка, задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами; а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души»
grs_alx_112018 04 января 2019 | 14:03
Интересно сколько из них частных пожертвований ? КАК в случае с ХХС?
Я верю - бабулька отдаст последнюю сотку от пенсии, хотя если тряхануть мудаков из мэрий челябинской области - наберется гораздо больше.
И как всегда половину - тупо потратят на всякие ни кому не нужные фенечки.
cromwel 04 января 2019 | 14:06
Меня терзают смутные сомнения... по моему это нарисованная благотворительеость.