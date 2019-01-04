Более 20 миллионов рублей поступило на благотворительный счет помощи семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске, — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Там уточнили, что выплаты производятся по нескольким направлениям, в частности, на погребение, а также на аренду жилья.

Спасатели МЧС России вернулись в места постоянной дислокации из Магнитогорска, где четыре дня продолжалась поисково-спасательная операция. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек. Еще шестерых подняли из-под завалов спустя некоторое время. По официальным данным, в результате обрушения части жилого дома погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.