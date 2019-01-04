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13:00, 04 января 2019

Настоящий мусорный коллапс случился во многих российских городах с наступлением Нового года

На это жалуются жители по всей стране.

Переполненные мусорные баки, пакеты с отходами возле контейнеров, заборов или у стен домов. Запах жуткий, жалуются люди в соцсетях. Интернет обошла фотография из Сызрани. На ней целая мусорная стена из контейнеров, на фото не видно ни одного мусоровоза. Жалуются на мусорный коллапс жители Подмосковья, Самары, Волгограда, Оренбурга, Красноярска, Якутска, Орска, в этом городе с нового года стали пропадать контейнеры с мусорных площадок. Люди в этих и других городах рассказывают о свалках во дворах и задаются вопросом, когда коммунальщики наконец займутся вывозом мусора. В Саратове перед мусорными завалами потекла река из отходов, написала очевидец в соцсети В контакте. Один из комментаторов на это иронично отметил, что так задумано и осталось дождаться, когда потоп смоет мусор. Не меньше встревожены мусорным коллапсом в Крыму. Так жители Керчи размещают в соцсетях фото переполненных мусорных баков, отходы лежат на тротуарах и посреди улицы. При украинской власти такого беспредела не было, стыдно за город, приводит слова одного из жителей города украинское интернет-издание Obozrevatel.

С этого года в России начала действовать так называемая «мусорная реформа». Убирать мусор поручили региональным оператором. А плата за вывоз отходов будет рассчитываться не по площади жилья, а исходя из количества прописанных в нем людей. Реформа не затронула Москву, Петербург и Севастополь.

Комментарии

26

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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:05


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








kottigr1 04 января 2019 | 13:05

"Мусорный ветер, дым из трубы Плач природы, смех сатаны А все оттого, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни."

tvitov66 04 января 2019 | 13:22

kottigr1: настоящее веселье по весне настанет, когда эти подснежники оттаивать начнут

sunixyivchai 04 января 2019 | 13:45

tvitov66: У тебя сейчас веселье в полном разгаре. Таких как ты мразей нужно давить во чреве матери.

sunixyivchai 04 января 2019 | 13:47

kottigr1: Ты умеешь только гадить и стебаться, а работать ты не привык и не умеешь, вот поэтому ты и прописался навечно на сайте эховских говношлёпов..

ykra_dupa 04 января 2019 | 13:11

При украинской власти такого беспредела не было, стыдно за город, приводит слова одного из жителей города украинское интернет-издание Obozrevatel.

А откуда было взяться мусору если жрать там при хохлах было нечего ? А вместо туалетной бумаги , истинные пидриоты украины ,до сих пор вытирают зад майкой ! Так что если встретит кто в Крыму чуваков от которых несет гавном ,это истинные патриоты украины !

alexakimfaa 04 января 2019 | 13:15

ykra_dupa: Дурость-то, не неси!..Или сбежал из психушки?...

ykra_dupa 04 января 2019 | 13:20

alexakimfaa: Ой извините ,я не знал что нести дурость только вам можно и хохлосми ! )))

vilingrad 04 января 2019 | 13:30

ykra_dupa: Их(российские) нравы. А ведь говорят, что Союз по праву гордился чистотой улиц. Может, по твоей блестящей логике, и в сесеер жрать было нечего. А ведь ты прав!
Но проблема еда-мусор Путиным успешно решается. Скоро будет чисто, как при комуняках:)

sparky 04 января 2019 | 13:14

«мусорная реформа»?!
Может мусор нужно нести и скидывать к зданию Совмина?

kottigr1 04 января 2019 | 13:24

sparky: У нас в Самаре в поселке Новосемейкино именно так и поступили.. Жителей задолбало, что власти не убирают снег на улицах и они сами его собрали, и вывалили около дверей администрации. Подействовало.. Теперь улицы убирают не дожидаясь напоминаний..

tvitov66 04 января 2019 | 13:25

sparky: мусор нужно нести в мусарню - нехай вещь доки накапливают

alo0000 04 января 2019 | 13:17

А если увеличить зарплаты и пенсии, вообще в мусоре потонем. Так что правильное решение - жесткий режим ограничения доходов. Да и канализации меньше напряга.

ugiazov 04 января 2019 | 13:20

alo0000: Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить.

nehoroshiy 04 января 2019 | 13:24

alo0000: Нужно развивать общепит- блины с лопаты, полевая кухня...

y3emen1 04 января 2019 | 13:17

а чё, вполне себе духовитые скрепы

jetsam 04 января 2019 | 13:20

надо же...
во всем виноват бесплатный валежник и вставание с колен.
так резво встали, что мусор полетел.....

pilpelzaken 04 января 2019 | 13:21

Настоящий "мусорный" коллапс случился уже давно: как минимум, каждый восьмой-десятый трудоспособный мужик - "мусор". Развитые страны мира - отдыхают...

vladimir1967 04 января 2019 | 13:23

Реформа зависит от степени жадности чаек. а она безгранична.

andreyoo 04 января 2019 | 13:24

Если кто живет в России, то щнает, что этот коллапс происходит каждый год в первые дни НГ. Потом, числа 4-го он проходит.
Просто в этом году Эхо решило особо порадовать либеральных. Видимо по причине скудости прочиз фактур.

tv_victim 04 января 2019 | 13:31

andreyoo: "Йехо" и есть реальная помойка! А в Ростове мусор еще второго января вечером вывезли. Сейчас вообще никаких признаков "коллапса" нет!

piter_ug 04 января 2019 | 13:27

Логично, если у власти мусора, стало быть гармония восторжествовала!

nikchimzwet886 04 января 2019 | 13:35

В 18-19 веках по Красной площади текли реки из нечистот. Что вы сейчас хотите?

mas_mas 04 января 2019 | 13:37

Путин лично придумал этот кошмар для страны ещё в 2011 году. Лично! И это действительно кошмар, почище чеченских войн и приватизации. Страна погибнет в мусоре, если срочно, в течении двух-трёх суток не остановить "мусорную реформу" и не вернуть право вывоза мусора Управляющим компаниям. Этот "Региональный оператор" хорошо если начнёт работать после 1 февраля, а пока - хоть сдохни, россиянин, а мусор вывозить никому не позволят, наши бабки-с должны пригадлежать путинским дружбанам. Все бабки, в том числе, мусорные.

sunixyivchai 04 января 2019 | 13:43

За нами коттеджный посёлок богатеньких наглых бизнесменов+вумен, которые свои отходы свозят к нашим контейнерам, а на замечания прямым текстом посылают на *уй и к Путину. Так кого нужно привлекать за скопление мусора, меня что ли? Вначале нужно научится порядку самим, а эту бизнесбратию нужно окунывать в мусорные контейнера головами, чтобы неповадно было.

bratec_kot_voskrese 04 января 2019 | 13:46

Реформа тут не причем. Там где люди привыкли работать как положено - там никаких гор мусора нет.

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