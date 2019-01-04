Настоящий мусорный коллапс случился во многих российских городах с наступлением Нового года

На это жалуются жители по всей стране.

Переполненные мусорные баки, пакеты с отходами возле контейнеров, заборов или у стен домов. Запах жуткий, жалуются люди в соцсетях. Интернет обошла фотография из Сызрани. На ней целая мусорная стена из контейнеров, на фото не видно ни одного мусоровоза. Жалуются на мусорный коллапс жители Подмосковья, Самары, Волгограда, Оренбурга, Красноярска, Якутска, Орска, в этом городе с нового года стали пропадать контейнеры с мусорных площадок. Люди в этих и других городах рассказывают о свалках во дворах и задаются вопросом, когда коммунальщики наконец займутся вывозом мусора. В Саратове перед мусорными завалами потекла река из отходов, написала очевидец в соцсети В контакте. Один из комментаторов на это иронично отметил, что так задумано и осталось дождаться, когда потоп смоет мусор. Не меньше встревожены мусорным коллапсом в Крыму. Так жители Керчи размещают в соцсетях фото переполненных мусорных баков, отходы лежат на тротуарах и посреди улицы. При украинской власти такого беспредела не было, стыдно за город, приводит слова одного из жителей города украинское интернет-издание Obozrevatel.

С этого года в России начала действовать так называемая «мусорная реформа». Убирать мусор поручили региональным оператором. А плата за вывоз отходов будет рассчитываться не по площади жилья, а исходя из количества прописанных в нем людей. Реформа не затронула Москву, Петербург и Севастополь.