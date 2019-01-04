Бывший министр внутренних дел США стал фигурантом расследования

Американский Минюст хочет установить, лгал ли Райан Зинке генеральному инспектору ведомства. Как пишет газета Вашингтон пост, в расследовании фигурируют два эпизода — один связан с недвижимостью экс-министра, а другой – с открытием казино в индейских резервациях.

Зинке ушел в отставку два дня назад, но пока о причинах его ухода ничего не сообщается. Ранее он уже оказывался в центре скандалов, связанных с обвинениями в коррупции.