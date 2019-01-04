Бывший министр внутренних дел США стал фигурантом расследования
Американский Минюст хочет установить, лгал ли Райан Зинке генеральному инспектору ведомства. Как пишет газета Вашингтон пост, в расследовании фигурируют два эпизода — один связан с недвижимостью экс-министра, а другой – с открытием казино в индейских резервациях.
Зинке ушел в отставку два дня назад, но пока о причинах его ухода ничего не сообщается. Ранее он уже оказывался в центре скандалов, связанных с обвинениями в коррупции.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ematveev 04 января 2019 | 13:15
Коррупция? В США?
Эхо совсем завралось уже.
haldey 04 января 2019 | 13:20
ematveev: Не поделился))) Не досталось из общака другим участникам концессии))) Какая все таки воровская власть в СШах)))
ugiazov 04 января 2019 | 13:25
ematveev: Ошибаетесь. Коррупция и там есть. Но если попался, ни президента, ни министра, ни олигарха не пощадят. Любого. Всё расследуют, накажут по заслугам. И шашлыки в тюрьме он жарить не будет.
ematveev 04 января 2019 | 14:09
ugiazov:
ОМГ, святая простота брата-либераста!
Он уже несколько лет вляпывается, но выходит сухим из воды. Видимо - делился.
12 тыс долл на частные полеты (нет, это не взятка, он честное-пречестное слово по неотложным государственным делам летал!); неофициальные встречи с руководством и лоббистами оружейной компании, акционером которой он является (естественно, это просто совпадение); махинации со средствами фондов и недвижимостью в Монтане (это все недоброжелатели клевещут, естетственно!)...
Расследовали.
Простили.
Но сейчас, видимо, не поделился.