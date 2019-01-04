В Британии и Шотландии готовят полицейских на случай возможных массовых беспорядков из-за брекзита

При возникновении волнений правоохранителей перебросят в Северную Ирландию для подкрепления.

Почти 1000 полицейских из Англии и Шотландии с января начнут подготовку к возможному развертыванию в Северной Ирландии, пишет газета Guardian. Регион входит в состав Соединенного Королевства, покидающего Евросоюз, и граничит с Республикой Ирландия, которая продолжает быть частью ЕС. Власти Великобритании пока не решили вопрос о том, останется ли регион в составе таможенного союза ЕС. Велика вероятность так называемого «жесткого» брекзита, а это значит, что на границе между государствами может появиться пограничная и таможенная инфраструктура. Это, вероятно, станет поводом для волнений среди жителей Северной Ирландии, которые имеют тесные связи с республикой, а многие – ирландское гражданство. По данным Guardian, план по усилению правоохранительных сил в этом регионе был принят после того, как местные полицейские службы попросили подкрепления.

Окончательный план брекзита был обнародован властями Великобритании еще в ноябре, однако вопрос о границе с Ирландией до сих пор остается нерешенным.