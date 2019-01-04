В Британии и Шотландии готовят полицейских на случай возможных массовых беспорядков из-за брекзита
При возникновении волнений правоохранителей перебросят в Северную Ирландию для подкрепления.
Почти 1000 полицейских из Англии и Шотландии с января начнут подготовку к возможному развертыванию в Северной Ирландии, пишет газета Guardian. Регион входит в состав Соединенного Королевства, покидающего Евросоюз, и граничит с Республикой Ирландия, которая продолжает быть частью ЕС. Власти Великобритании пока не решили вопрос о том, останется ли регион в составе таможенного союза ЕС. Велика вероятность так называемого «жесткого» брекзита, а это значит, что на границе между государствами может появиться пограничная и таможенная инфраструктура. Это, вероятно, станет поводом для волнений среди жителей Северной Ирландии, которые имеют тесные связи с республикой, а многие – ирландское гражданство. По данным Guardian, план по усилению правоохранительных сил в этом регионе был принят после того, как местные полицейские службы попросили подкрепления.
Окончательный план брекзита был обнародован властями Великобритании еще в ноябре, однако вопрос о границе с Ирландией до сих пор остается нерешенным.
Комментарии6
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:06
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cromwel 04 января 2019 | 13:12
Британская демократия на марше! Надо думать шотландия даст достойный отпор этим любителям " демократии"
hastings 04 января 2019 | 13:52
cromwel: Ирландия, Шотландия и Уэльс должны освободиться от гнёта!
haldey 04 января 2019 | 13:16
Молодцы))) Размораживайте старые конфликты))) События еще не начались, а матрица по разжиганию уже запущена))) А потом будут визжать, рука москвы)))
evkryl 04 января 2019 | 13:27
Я правильно понимаю, опасаются, что онижедети устроят ЕвроМайдан за Евроинтерграцию. Но демократическая Британия, это вам не кровавый режим Януковича, с ней не забалуешь.
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 13:31
Удивляет почему у нас так не вдалбливают недовольных? Ну вот и изнанки демократии запада налицо!