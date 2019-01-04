Бывшему министру финансов Московской области, ранее выданному из Франции в Россию, предъявлены обвинения
Алексея Кузнецова в СК считают причастным к многомиллиардному мошенничеству и отмыванию доходов.
После слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что с делом Кузнецова надо «разобраться по полной программе», доставленному из Франции на родину финансисту предъявлено официальное обвинение в мошенничестве, растрате и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей. В такую сумму оценили ущерб, в свое время нанесенный бюджету Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, речь идет о трех статьях Уголовного кодекса. В деле есть и пособники – в целом их деятельность под руководством Алексея Кузнецова и его первого зама Валерия Носова названа работой преступной организованной группы. Фабула расследуемого преступления сводится к злоупотреблению доверием руководителей МУПов Московской области, занимающихся ЖКХ, с которых взыскивали долги за оказанные ими же услуги, а затем легализовывали деньги. Кроме того, через махинации с акциями были похищены активы а раде предприятий – «Мособлтрастинвест» и «Ипотечная корпорация Московской области». В СК назвали беспрецедентным сотрудничество с правоохранительными структурами Франции, которая выдала Кузнецова.
Экс-министр был задержан во Франции по запросу России еще пять лет назад, но выдача затягивалась из-за многочисленных апелляций. В пятой республике против Алексея Кузнецова и его жены, гражданки США, тоже было начато уголовное преследование.
Комментарии10
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vitaly_mp23 04 января 2019 | 13:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wild_division 04 января 2019 | 13:13
Сучку его тоже притащите в Россию для исп. наказания.
s_vlad 04 января 2019 | 13:11
Скрысил воровской общак и сбежал...))
vasya_von_smetankin 04 января 2019 | 13:14
Потенциальный панфиловец, депутат и Герой России.
tv_victim 04 января 2019 | 13:27
vasya_von_smetankin: Точ! И жена у него мериканка, прям как у главного усатого патриота, и дети во Франции.... Ничем не уступает в плане патриотизЬма!
tv_victim 04 января 2019 | 13:18
Помнится, этот мерзавец во Франции блеял про политическое преследование....
parasuk_ 04 января 2019 | 13:25
tv_victim: эволюция просящих убежища: еврей - экологический активист - борец с режимом - чеченский гей
parasuk_ 04 января 2019 | 13:22
Кровавому режиму мало загубленной жизни никитки белыха, еще один видный либерал и рыночник отправится хлебать некошерную баланду :)
tv_victim 04 января 2019 | 13:25
parasuk_: Хорошо бы и бывшего его шефа пощекотать! А то сидит себе в совфеде и в ус не дует....
parasuk_ 04 января 2019 | 13:27
tv_victim: Хорошо бы :( Но, как говорится, на безрыбье и кузнецов раком станет