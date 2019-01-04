Бывшему министру финансов Московской области, ранее выданному из Франции в Россию, предъявлены обвинения

Алексея Кузнецова в СК считают причастным к многомиллиардному мошенничеству и отмыванию доходов.

После слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что с делом Кузнецова надо «разобраться по полной программе», доставленному из Франции на родину финансисту предъявлено официальное обвинение в мошенничестве, растрате и отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей. В такую сумму оценили ущерб, в свое время нанесенный бюджету Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, речь идет о трех статьях Уголовного кодекса. В деле есть и пособники – в целом их деятельность под руководством Алексея Кузнецова и его первого зама Валерия Носова названа работой преступной организованной группы. Фабула расследуемого преступления сводится к злоупотреблению доверием руководителей МУПов Московской области, занимающихся ЖКХ, с которых взыскивали долги за оказанные ими же услуги, а затем легализовывали деньги. Кроме того, через махинации с акциями были похищены активы а раде предприятий – «Мособлтрастинвест» и «Ипотечная корпорация Московской области». В СК назвали беспрецедентным сотрудничество с правоохранительными структурами Франции, которая выдала Кузнецова.

Экс-министр был задержан во Франции по запросу России еще пять лет назад, но выдача затягивалась из-за многочисленных апелляций. В пятой республике против Алексея Кузнецова и его жены, гражданки США, тоже было начато уголовное преследование.