Резкое похолодание пришло в Крым
Оно сопровождается сильными осадками и ветром, — передает агентство РИА Новости. В отдельных районах наблюдается метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.
К выходным на полуострове похолодает до минус 4 – минус 9 градусов.
Комментарии4
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skuller 04 января 2019 | 12:34
При Укродупе такого не было...
lenin3 04 января 2019 | 12:37
Не Египет,чай...
kottigr1 04 января 2019 | 12:37
Так ведь теперь в Крым приходит настоящий Дед Мороз, а не какой-то там Санта-Клаус...
ostapba 04 января 2019 | 12:38
Главное что мост не рухнул под тяжестью льда.
А то кабели электропитания намокнут морской водой и очередной насморк обеспечен.
У бензоэлектроагрегатов при их пуске даже.