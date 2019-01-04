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12:30, 04 января 2019

Резкое похолодание пришло в Крым

Оно сопровождается сильными осадками и ветром, — передает агентство РИА Новости. В отдельных районах наблюдается метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

К выходным на полуострове похолодает до  минус 4 – минус 9 градусов.

Комментарии

4

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skuller 04 января 2019 | 12:34

При Укродупе такого не было...

lenin3 04 января 2019 | 12:37

Не Египет,чай...

kottigr1 04 января 2019 | 12:37

Так ведь теперь в Крым приходит настоящий Дед Мороз, а не какой-то там Санта-Клаус...

ostapba 04 января 2019 | 12:38

Главное что мост не рухнул под тяжестью льда.
А то кабели электропитания намокнут морской водой и очередной насморк обеспечен.
У бензоэлектроагрегатов при их пуске даже.

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