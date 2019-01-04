Неизвестный украл у москвички драгоценностей на сумму свыше миллиона рублей
Неизвестный украл у москвички драгоценностей на сумму свыше миллиона рублей. Это произошло в доме на Шмитовском проезде. В полиции сказали агентству Москва, что преступник попал в квартиру через открытую дверь.
Уголовное дело расследуется по статье о краже в особо крупном размере.
Комментарии2
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parasuk_ 04 января 2019 | 12:36
Какой-нибудь навальненок у мамы украшения спер для своего господина. У навального это только поощряется
region62 04 января 2019 | 12:36
Украли все что нажито непосильным трудом.)