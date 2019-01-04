Неизвестный украл у москвички драгоценностей на сумму свыше миллиона рублей. Это произошло в доме на Шмитовском проезде. В полиции сказали агентству Москва, что преступник попал в квартиру через открытую дверь.

Уголовное дело расследуется по статье о краже в особо крупном размере.