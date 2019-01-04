В Китае с начала декабря, по некоторым данным, были задержаны 13 граждан Канады

Это случилось после того, как канадские власти задержали финансового директора компании Хуавей Мэн Ваньчжоу. Ряд гонконгских изданий пишут, что впоследствии 8 из задержанных канадцев были отпущены на свободу. Двум предъявлено обвинение в том, что они представляют угрозу национальной безопасности КНР.

В министерстве юстиции страны сегодня сказали, что расследование проводится в рамках закона, однако количество задержанных канадцев уточнять не стали.

Мэн Ваньчжоу требуют выдать себе Соединенные Штаты, которые обвиняют корпорацию Хуавей в нарушении режима санкций против Ирана.