В Китае с начала декабря, по некоторым данным, были задержаны 13 граждан Канады
Это случилось после того, как канадские власти задержали финансового директора компании Хуавей Мэн Ваньчжоу. Ряд гонконгских изданий пишут, что впоследствии 8 из задержанных канадцев были отпущены на свободу. Двум предъявлено обвинение в том, что они представляют угрозу национальной безопасности КНР.
В министерстве юстиции страны сегодня сказали, что расследование проводится в рамках закона, однако количество задержанных канадцев уточнять не стали.
Мэн Ваньчжоу требуют выдать себе Соединенные Штаты, которые обвиняют корпорацию Хуавей в нарушении режима санкций против Ирана.
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