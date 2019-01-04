В Лондоне по запросу Вашингтона задержаны три бывших банкира «Credit Suisse» — их обвиняют в мошенничестве на два миллиарда долларов, которые были взяты для государственных компаний Мозамбика. Эти суммы одалживали у Credit Suisse и ВТБ, — передает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском руководстве.

Задержанные были отпущены под залог.

Ранее в ЮАР был арестован бывший министр финансов Мозамбика, Мануэль Чанг.