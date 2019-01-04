В Лондоне по запросу Вашингтона задержаны три бывших банкира «Credit Suisse»
В Лондоне по запросу Вашингтона задержаны три бывших банкира «Credit Suisse» — их обвиняют в мошенничестве на два миллиарда долларов, которые были взяты для государственных компаний Мозамбика. Эти суммы одалживали у Credit Suisse и ВТБ, — передает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском руководстве.
Задержанные были отпущены под залог.
Ранее в ЮАР был арестован бывший министр финансов Мозамбика, Мануэль Чанг.
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