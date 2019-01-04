Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны

Сенат обсудит этот вопрос в середине января. Прежний прокурор Джефф Сешнс ушел в отставку в ноябре, он добавил, что сделал это по требованию главы Белого дома.

Барр в случае своего назначения получит контроль над расследованием о вмешательстве России в президентские выборы. Как напоминает газета Уолл-Стрит Джорнал, ранее он критиковал некоторые аспекты работы спецпрокурора Роберта Мюллера.