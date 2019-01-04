Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны
Сенат обсудит этот вопрос в середине января. Прежний прокурор Джефф Сешнс ушел в отставку в ноябре, он добавил, что сделал это по требованию главы Белого дома.
Барр в случае своего назначения получит контроль над расследованием о вмешательстве России в президентские выборы. Как напоминает газета Уолл-Стрит Джорнал, ранее он критиковал некоторые аспекты работы спецпрокурора Роберта Мюллера.
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