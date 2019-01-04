Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение в мошенничестве

Также его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллиардов рублей, — рассказал официальный представитель СКР Светлана Петренко. Кузнецов был экстрадирован из Франции. По данным следствия, он входил в организованную группу, которая злоупотребляла доверием муниципальных унитарных предприятий области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.