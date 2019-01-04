Резкое похолодание пришло в Крым. Оно сопровождается сильными осадками и ветром, — передает агентство РИА Новости. В отдельных районах наблюдается метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. К выходным на полуострове похолодает до минус 4 – минус 9 градусов.