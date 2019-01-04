Резкое похолодание пришло в Крым
Резкое похолодание пришло в Крым. Оно сопровождается сильными осадками и ветром, — передает агентство РИА Новости. В отдельных районах наблюдается метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. К выходным на полуострове похолодает до минус 4 – минус 9 градусов.
Комментарии11
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ykra_dupa 04 января 2019 | 12:09
При украине такой херни не было !
kottigr1 04 января 2019 | 12:10
ykra_dupa: В херню Крым превратился благодаря Величию России...
ykra_dupa 04 января 2019 | 12:14
kottigr1: Я вот переживаю як укрочевены проходить будут если вода под мостом замерзнет ? Или пешком пойдут ?
haldey 04 января 2019 | 12:18
ykra_dupa: Укросвимы понесут свои катера на руках, а мы тут гадали, почему они строють маленькие суденышки, на весла надеются, ан нет, зимой носить сподручней)))
tv_victim 04 января 2019 | 12:12
ykra_dupa: Да-да. Прямо по границе Крыма, на Херсонщине, градусов 30 жара стоит, не так ли? А в Одессе и Мариуполе и до сорока доходит, правда?
ykra_dupa 04 января 2019 | 12:21
tv_victim: Абсолютная правда ! Это все потому что мы европа и у нас автофекалия есть !
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 12:35
ykra_dupa: При украине там стояла в это время жара и украинцы принимали загар на пляжах! Подлый Путя довёл Крым до ручки, осталось белых медведей заселить и всё Крым превратится в пояс вечного холода))))
ansata 04 января 2019 | 12:18
Фиолетово.
aleksandr39 04 января 2019 | 12:19
Значит опять в России подорожает бензин .
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 04 января 2019 | 12:26
Я сегодня промок в Севастополе . А вообще при России при аннексии плохо ., С чего это подняли пенс.возраст - тем более одним мужчинам ?
compare 04 января 2019 | 12:33
ну и? ...похоладние....смех.