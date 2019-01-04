Конгрессмен от штата Калифорнии Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей США
Это третий по значимости пост в иерархии американской власти. Ветеран Демократической партии известна последовательной критикой президента Дональда Трампа.
78-летняя Пелоси из лидера «фракции меньшинства» стала председателем обновленной палаты представителей, в которой демократы получили контроль после победы на промежуточных выборов. Ее кандидатуру накануне поддержали 220 конгрессменов, 192 проголосовали за республиканца Кевина Маккарти. Теперь в палате представителей 235 демократов и 199 республиканцев. Это ситуация, зеркальная предыдущему созыву. Впрочем, за однопартийцами Дональда Трампа остается сенат. Там у них даже на два кресла больше. Теперь Америка вновь вступила в эпоху разделенного руководства. После избрания Пелоси она стала первым более чем за полвека политиком, вернувшимся на этот пост после того, как ее партия потеряла и вновь обрела большинство. Перешедшая под контроль демократов Палата представителей уже проголосовала за частичное преодоление «шатдауна», то есть за возобновление работы федерального правительства и обеспечение Министерства внутренней безопасности финансированием до 8 февраля. А вот законопроект на финансирование стены с Мексикой, за который выступал Трамп, поддержки в палате представителей, возглавляемой Пелоси, не получил.
Нэнси Пелоси уже стояла во главе палаты представителей. В 2007-м она стала первой женщиной на этом посту за всю историю США.
Комментарии7
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kamen_12 04 января 2019 | 12:09
Какой там пенсионный возраст?
chapter_2 04 января 2019 | 12:18
kamen_12: Сервильной В.Матвиенко до Н.Пелосси, как до Луны
dunai10 04 января 2019 | 12:25
kamen_12: Какой там пенсионный возраст?
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В зависимости от года рождения, в 65-67лет.
aspid55 04 января 2019 | 12:38
kamen_12:
Это третий по значимости пост в иерархии американской власти.
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И это реальная власть, а не декоративная, как у россиянской думки.
Поэтому США и процветающая страна в отличие от гниющей России.
Там в конце концов найдут компромисс и продвинутся вперед.
А Россия единогласно будет тонуть в дерьме.
haldey 04 января 2019 | 12:13
Желаю Нэнси Пелоси съиграть такую же роль в США, как Тереза Мэй в Британии... Девочки, жгите)))
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 12:18
Глядишь за казённый счёт вынесут вперёд ногами и похоронят рядом с известными попдивами.
v_ochko_danko1 04 января 2019 | 12:30
Осталось Хилый Клитор пристроить во власть и весь дряхлый бомонд в сборе и придёт в америке мир с процветанием!