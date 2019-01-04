Конгрессмен от штата Калифорнии Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей США

Это третий по значимости пост в иерархии американской власти. Ветеран Демократической партии известна последовательной критикой президента Дональда Трампа.

78-летняя Пелоси из лидера «фракции меньшинства» стала председателем обновленной палаты представителей, в которой демократы получили контроль после победы на промежуточных выборов. Ее кандидатуру накануне поддержали 220 конгрессменов, 192 проголосовали за республиканца Кевина Маккарти. Теперь в палате представителей 235 демократов и 199 республиканцев. Это ситуация, зеркальная предыдущему созыву. Впрочем, за однопартийцами Дональда Трампа остается сенат. Там у них даже на два кресла больше. Теперь Америка вновь вступила в эпоху разделенного руководства. После избрания Пелоси она стала первым более чем за полвека политиком, вернувшимся на этот пост после того, как ее партия потеряла и вновь обрела большинство. Перешедшая под контроль демократов Палата представителей уже проголосовала за частичное преодоление «шатдауна», то есть за возобновление работы федерального правительства и обеспечение Министерства внутренней безопасности финансированием до 8 февраля. А вот законопроект на финансирование стены с Мексикой, за который выступал Трамп, поддержки в палате представителей, возглавляемой Пелоси, не получил.

Нэнси Пелоси уже стояла во главе палаты представителей. В 2007-м она стала первой женщиной на этом посту за всю историю США.