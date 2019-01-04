Хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких политиков, в том числе, номера мобильных телефонов и адреса
Хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких политиков, в том числе, номера мобильных телефонов, адреса, списки участников партийных мероприятий и даже тексты выступлений.
Как передает телеканал РББ, в отдельных случаях взломщики получили доступ к номерам личных счетов, банковским поручениям, данным кредитных карт и даже переписки с родственниками. При этом в списках нет данных о политиках из правопопулистской организации «Альтернатива для Германии».
По данным таблоида Бильд, хакерские атаки, в результате которых произошла утечка данных, были совершены в октябре прошлого года.
Комментарии3
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sirwalterscott 04 января 2019 | 12:11
плешивых рук дело.
ykra_dupa 04 января 2019 | 12:17
sirwalterscott: Говорят, странный случай имел место быть на утро 1-го января.
Охрана, зайдя в кабинет гаранта, обнаружила под столом предмет, похожий на Порошенко П.А.
Предмет сей хрюкал, грязно ругался, периодически пытался петь гимн нэзалэжной и всё время с кем-то прощался.
Дальнейшие события засекречены .
danko_wurda 04 января 2019 | 12:25
ykra_dupa: опять коклы виноваты.