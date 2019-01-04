Хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких политиков, в том числе, номера мобильных телефонов и адреса

Хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких политиков, в том числе, номера мобильных телефонов, адреса, списки участников партийных мероприятий и даже тексты выступлений.

Как передает телеканал РББ, в отдельных случаях взломщики получили доступ к номерам личных счетов, банковским поручениям, данным кредитных карт и даже переписки с родственниками. При этом в списках нет данных о политиках из правопопулистской организации «Альтернатива для Германии».

По данным таблоида Бильд, хакерские атаки, в результате которых произошла утечка данных, были совершены в октябре прошлого года.