Мемориал появится на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал обращение местных жителей с такой просьбой.
Как рассказали в пресс-службе главы региона, на одной стене дома будут написаны имена погибших, а на другой изображен момент спасения младенца сотрудником МЧС и икона.
Сегодня в городе проходят первые похороны жертв трагедии. На прощание приехал и губернатор Дубровский.
Комментарии12
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kottigr1 04 января 2019 | 12:04
Подобными скорбными мемориалами уже вся Россия заставлена.. Может пора подумать и о живых ?
lenin3 04 января 2019 | 12:07
kottigr1: во-во,жилье-то новое живым предоставят?Или иконами отделаются...
mikhail_spb_ 04 января 2019 | 12:08
А икона-то тут при чём??
Тогда уж лучше портрет руководителя.
ma1nbrain 04 января 2019 | 12:33
mikhail_spb_: совсем скоро это будет одно и то же.
aleksandr39 04 января 2019 | 12:09
Мемориал это заслуга партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ скажут в зомбоящике .
pontifig 04 января 2019 | 12:14
памятник сталину ?
tv_victim 04 января 2019 | 12:15
Какие мемориалы? Сносить нужно эту развалину! Расселить людей по новым домам и сносить! Он же на ладан дышит, это на любом фото видно! Если этот дом оставить в жилом фонде, то табличек с именами скоро в пять раз больше понадобится.
ansata 04 января 2019 | 12:16
На мой взгляд это перебор.
bandera 04 января 2019 | 12:18
Имея такие пространства нужно строить не высотки а маленькие дома частные! Сетку дорог к ним и тд. Но нет строят все как для китайцев!
compare 04 января 2019 | 12:30
bandera: может,для них,на самом деле?))
ma1nbrain 04 января 2019 | 12:31
И обязательно икона, конечно. Будто это она в завал лезла, рискуя получить по башке обломками.
yralez 04 января 2019 | 12:31
Деревянный крест с табличкой "Мюллер".