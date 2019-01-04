Мемориал появится на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал обращение местных жителей с такой просьбой.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, на одной стене дома будут написаны имена погибших, а на другой изображен момент спасения младенца сотрудником МЧС и икона.

Сегодня в городе проходят первые похороны жертв трагедии. На прощание приехал и губернатор Дубровский.