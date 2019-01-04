На полтора миллиарда рублей арестовано имущество компании ВИМ-Авиа, которая стала банкротом

В отношении неё возбудили несколько уголовных дел. Арест связан с невыплатами зарплаты.

Арестованы пять самолётов Боинг, запчасти к ним и инструменты. Так же следствие поступило ещё с 11-ю транспортными средствами ВИМ-Авиа и багажно-грузовыми контейнерами в аэропортах Домодедово и Внуково, сообщает ТАСС. Следственный комитет установил, что авиакомпании принадлежит более 50ти миллионов именных акций, на них тоже наложили арест. Общая сумма не менее полутора миллиардов рублей, сообщила агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Наталья Федорова. Она уточнила, что ВИМ-Авиа выплатила большую часть долгов по зарплатам сотрудникам. Это полмиллиарда рублей. Осталось порядка 370 миллионов. Уголовное дело о невыплате зарплат СК возбудил больше года назад. По версии следствия, руководители ВИМ-Авиа умышленно не платили деньги. Ещё одно дело связано с владельцем компании Рашидом Мурсекаевым, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Мурсекаев покинул Россию, он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ущерб от его действий и ряда других крупных руководителей компании следствие оценило в сотни миллионов рублей. Компанию также обвиняют в мошенничестве.

Массовые задержки рейсов у ВИМ-Авиа начались в сентябре 2017. Вскоре она прекратила полёты. До этого ВИМ-Авиа занимала десятое место в России по количеству перевезённых пассажиров.